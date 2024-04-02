Lifestyle
Consejos de Belleza

¿Cómo aclarar las axilas manchadas?: 7 remedios naturales efectivos

Tener las axilas oscuras puede ser demasiado incómodo. Sin embargo, debes saber que hay muchos factores que influyen para que la piel de esta zona de nuestro cuerpo se manche, algunos están relacionados con desequilibrios hormonales u obesidad. Te compartimos algunos remedios naturales para recuperar aclarar tus axilas sin químicos.

Por:Atentamente Victoria
Video ¿Tienes axilas oscuras? Acláralas con estos remedios naturales

Te empeñas en remover hasta el último vello, pero no hay caso: tus axilas permanecen con ese tono oscuro que te saca de quicio.

Primero, es importante que descartes que esta oscura situación no responde a un problema de salud -ciertos desequilibrios hormonales y condiciones como la obesidad inciden en el oscurecimiento de las axilas-.

Luego, sí que puedes optar por integrar estos remedios naturales para atenuar este problema estético. ¡Sigue leyendo!

#1 Bicarbonato de sodio

Imagen Thinkstock

El bicarbonato de sodio es un muy buen exfoliante. Hará que las células muertas de tus axilas desaparezcan y dejará al descubierto piel nueva y sin manchas. 

Para utilizarlo, solo deberás hacer una pasta mezclándolo con agua y esparcirla sobre la piel de tus axilas. Frota suavemente por un minuto y limpia con agua tibia. Para obtener mejores resultados, debes repetir este proceso tres o cuatro veces a la semana. 

Te recomiendo: 11 cosas que el bicarbonato de sodio puede hacer

#2 Limón

Imagen iStock

El limón tiene propiedades blanqueadoras y también antisépticas. Corta uno en rodajas y frota las axilas durante unos minutos antes de darte un baño.

Repite todos los días pero no olvides aplicar una crema hidratante luego de terminar. 

#3 Papas/Patatas

Imagen iStock

Las patatas son agentes blanqueadores naturales. Solo deberás cortar una en rodajas y frotar con ellas tus axilas oscuras. Deja secar durante 10 minutos y enjuaga con agua tibia. Para un resultado más rápido deberás repetir este fácil procedimiento dos veces por día. 

#4 Pepino

Imagen iStock

Corta un pepino en rodajas y frótalo sobre la piel oscurecida de tus axilas. Déjalo reposar por unos minutos y enjuaga.  

#5 Aceite de girasol

Imagen iStock

Esta variedad de aceite cuenta con propiedades hidratantes y de blanqueamiento que pueden hacer que tu piel luzca radiante. Empapa un algodón en aceite de girasol y aplícalo sobre la piel oscura de las axilas. Deja que trabaje y luego enjuaga. Para un resultado más rápido hazlo dos veces al día. 

#6 Leche

Imagen Shutterstock

La leche contiene muchas vitaminas y ácido láctico que suaviza y blanquea la piel. Simplemente deberás aplicar una cucharada de leche en tus axilas y realizar un masaje. Deja que trabaje durante 10 minutos y lava con agua tibia. Haz esto a diario y pronto notarás la diferencia. 

#7 Hierbas y frambuesa

Imagen Shutterstock

Mezcla cantidades iguales de raíz de regaliz, de álamo temblón y de extracto de frambuesa. Aplica esto en la piel de tus axilas y deja que repose durante 30 minutos. Finalmente enjuaga con agua y seca. 

Cualquiera de estos remedios caseros funciona de maravillas para blanquear las axilas. ¡Solo tienes que probar el que más llame tu atención!

Mira esto:

Video El mejor secreto para eliminar el mal olor de las axilas en dos pasos

