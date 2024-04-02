¿Cómo aclarar las axilas manchadas?: 7 remedios naturales efectivos

Te empeñas en remover hasta el último vello, pero no hay caso: tus axilas permanecen con ese tono oscuro que te saca de quicio.

Primero, es importante que descartes que esta oscura situación no responde a un problema de salud -ciertos desequilibrios hormonales y condiciones como la obesidad inciden en el oscurecimiento de las axilas-.

Luego, sí que puedes optar por integrar estos remedios naturales para atenuar este problema estético. ¡Sigue leyendo!

#1 Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un muy buen exfoliante. Hará que las células muertas de tus axilas desaparezcan y dejará al descubierto piel nueva y sin manchas.

Para utilizarlo, solo deberás hacer una pasta mezclándolo con agua y esparcirla sobre la piel de tus axilas. Frota suavemente por un minuto y limpia con agua tibia. Para obtener mejores resultados, debes repetir este proceso tres o cuatro veces a la semana.

#2 Limón

El limón tiene propiedades blanqueadoras y también antisépticas. Corta uno en rodajas y frota las axilas durante unos minutos antes de darte un baño.

Repite todos los días pero no olvides aplicar una crema hidratante luego de terminar.

#3 Papas/Patatas

Las patatas son agentes blanqueadores naturales. Solo deberás cortar una en rodajas y frotar con ellas tus axilas oscuras. Deja secar durante 10 minutos y enjuaga con agua tibia. Para un resultado más rápido deberás repetir este fácil procedimiento dos veces por día.

#4 Pepino

Corta un pepino en rodajas y frótalo sobre la piel oscurecida de tus axilas. Déjalo reposar por unos minutos y enjuaga.

#5 Aceite de girasol

Esta variedad de aceite cuenta con propiedades hidratantes y de blanqueamiento que pueden hacer que tu piel luzca radiante. Empapa un algodón en aceite de girasol y aplícalo sobre la piel oscura de las axilas. Deja que trabaje y luego enjuaga. Para un resultado más rápido hazlo dos veces al día.

#6 Leche

La leche contiene muchas vitaminas y ácido láctico que suaviza y blanquea la piel. Simplemente deberás aplicar una cucharada de leche en tus axilas y realizar un masaje. Deja que trabaje durante 10 minutos y lava con agua tibia. Haz esto a diario y pronto notarás la diferencia.

#7 Hierbas y frambuesa

Mezcla cantidades iguales de raíz de regaliz, de álamo temblón y de extracto de frambuesa. Aplica esto en la piel de tus axilas y deja que repose durante 30 minutos. Finalmente enjuaga con agua y seca.

Cualquiera de estos remedios caseros funciona de maravillas para blanquear las axilas. ¡Solo tienes que probar el que más llame tu atención!

