7 beneficios de la vaselina en belleza: hidrata la piel, fortalece el cabello y más

La vaselina es un derivado del petróleo que ha sido utilizado generación tras generación, gracias a sus múltiples beneficios en pro de la belleza. Además de ser súper económica y fácil de conseguir, es ideal para quienes buscan un remedio tradicional que no requiera de mucho esfuerzo.

No solo es perfecta para hidratar y mejorar el aspecto de la dermis, también disminuye la caída del cabello, desvanece las arrugas y retira el maquillaje 'waterproof' en un dos por tres.

Te mostramos 7 usos de la vaselina en la belleza que te permitirán aprovechar todos sus beneficios y que puedes hacer en muy poco tiempo.

#1 Vaselina para hidratar la piel y tener un rostro luminoso

De acuerdo con un artículo publicado en el Indian Journal of Dermatology, este producto contiene vitamina A y E, nutrientes necesarios para mantener la firmeza y elasticidad de la dermis.

Asimismo, tienen un efecto antioxidante que retrasa el envejecimiento prematuro y desvanece las líneas de expresión. También protege a la piel de afecciones cutáneas como rosácea, psoriasis y quemaduras causadas por los rayos del sol.

Lo único que debes hacer es aplicar una pequeña cantidad de vaselina sobre el contorno de tus ojos y alrededor de la boca, esperar 15 minutos hasta que se absorba y retirar con agua tibia.

Para obtener mejores resultados, repite este tratamiento 3 o 4 veces por semana.

#2 Vaselina para el cabello

Entre sus muchas ventajas, este milenario producto ayuda a proteger el cabello del quiebre, la deshidratación y las puntas abiertas, afirma Healthline.

De igual forma, la Academia Estadounidense de Medicina Familiar explica que es perfecto para reducir el frizz y tratar enfermedades capilares como dermatitis seborreica y caspa.

Hay varias formas de usar la vaselina en el cabello, dependiendo de los beneficios que estés buscando. Si quieres reducir la orzuela, toma un poco de producto y distribuye en las puntas, asegúrate de no dejar ningún espacio vacío.

Deja reposar por 20 minutos y lava tu cabellera como lo harías normalmente. Realiza este procedimiento una vez a la semana.

Para nutrir el cuero cabelludo, solo debes aplicar un poco de vaselina sobre la raíz y dar un suave masaje.

Cubre tu cabeza con una gorra de baño o una bolsa de plástico y espera por 15 minutos. Enjuaga con agua tibia y shampoo.

#3 Vaselina para las uñas

Basta con aplicar un poco de vaselina en tus uñas, para lucir una manicura digna de un salón de belleza.

La vaselina contiene vitamina E, un compuesto que nutre la cutícula y promueve el crecimiento de uñas más fuertes y brillantes.

Aplica en la orilla de las uñas con un hisopo y espera a que se absorba. Realiza este tratamiento diariamente y dile adiós a la resequedad y la piel escamosa.

#4 Un truco con vaselina para que el perfume dure más

Si quieres que la esencia de tu perfume permanezca durante horas, este truco es para ti.

Toma una pequeña cantidad de vaselina y úntala en los lugares en donde sueles aplicar perfume (clavícula, cuello, muñecas), rocía tu aroma favorito y ¡listo!

#5 Vaselina para hidratar labios

Los labios no contienen glándulas sebáceas, por lo tanto son más propensos a agrietarse, especialmente en climas fríos.

El sitio Healthline menciona que la vaselina es perfecta para mantener los labios hidratados y besables.



Para potenciar sus beneficios, los expertos sugieren aplicar un bálsamo humectante con aloe vera o manteca de karité, y después sellarlo con vaselina. Así, tus labios estarán protegidos de las inclemencias del clima y listos para repartir besitos.

#6 Hidrata tus piernas con vaselina

¿Hay algo peor que depilarse las piernas y no poder mostrarlas por la irritación? Dile adiós al enrojecimiento y dale la bienvenida a una piel brillante, suave y hermosa.

Espera un par de minutos después de depilarte y sustituye la crema humectante por vaselina. Además de reducir la hinchazón, te dará un glow que enamorará a cualquiera.

#7 La vaselina sirve como iluminador exprés

Agrega un toque de glamour a tu maquillaje y coloca un poco de vaselina en el puente de la nariz, los pómulos y debajo de las cejas.

De esta forma resaltarás los puntos altos de tu rostro, pues funciona igual que el highlighter.