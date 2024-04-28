5 tips para cuidar de tu maquillaje, y de paso tu piel: Te decimos cuándo expiran

¿Cuántas veces has revisado los cosméticos de tu bolsa de maquillaje en los últimos seis meses? Seguramente muy pocas. Es muy fácil abrirla, buscar rápidamente lo que necesitamos para darnos una “manita de gato” y salir corriendo hacia el trabajo o la cita que tanto esperabas. Lo cierto es, que si no le damos los cuidados necesarios a esos productos y los revisamos periódicamente para verificar el estado en el que están, podemos estar poniendo en riesgo nuestra piel.

Te decimos cómo debes cuidar tu maquillaje para conservarlo en buen estado por más tiempo y evites problemas dermatológicos.

Los 5 mejores consejos para cuidar tu maquillaje

1. Lava tus brochas con regularidad

Estas herramientas son el medio de transporte entre tu maquillaje y tu piel, por ello es importantísimo que las mantengas limpias en todo momento. Utiliza un limpiador para brochas y evita detergentes que puedan dañar sus cerdas. Enjuaga y déja secar en posición horizontal.

Incluir esto en tu rutina evitará que se acumulen bacterias, tanto en las brochas como en tus cosméticos, que luego se transfieran a tu piel irritándola o causándote otro tipo de brotes.

2. Cierra bien todos los contenedores

Esta es una de las razones por las que el maquillaje se echa a perder rápidamente. Asegúrate de no dejar abierto ningún cosmético, sobre todo la base , los labiales o el rímel. Además de evitar que entren bacterias o gérmenes, su fórmula se mantendrá intacta y no se secarán.

3. Mantéenlos en un lugar limpio

Uno de los mejores tips para mantener tu maquillaje por más tiempo es almacenarlos en un lugar que esté limpio y ordenado. Tú y yo sabemos que puede ser una inversión costosa, por lo que exponerlo a la suciedad, el polvo o exceso de humedad los hará deteriorarse rápidamente.

La humedad, por ejemplo, puede hacer que los productos en polvo como el rubor o las sombras se apelmacen y los cremosos se separen o les salga moho.

4. Utiliza papel antigrasa

Para evitar que la grasa de tu piel se transfiera a tus productos en polvo y se forme una capa dura en la superficie, te recomendamos utilizar un papel antigrasa sobre el producto después de usarlo. No afectará la calidad de tu maquillaje.

5. Los cosméticos sí caducan

Sí, todos los productos de maquillaje y cuidado de la piel tienen una fecha de expiración. Debes fijarte muy bien en el símbolo de sus empaques. Este se encuentra al reverso y es un envase circular con la tapa abierta y un número, este te indicará cuántos meses tiene de vigencia a partir del momento en que lo abres. Revisa nuestro video de inicio para conocer más sobre este símbolo.

Ahora que sabes estos tips para conservar mejor tu maquillaje y por más tiempo, corre a tu bolsa de cosméticos y comienza a deshechar todo lo que no te sirve para cuidar de tu rostro y lucir espectacular.