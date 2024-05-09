¡Mirada estilo Shakira! Esta es la forma más fácil de hacerte un delineado clásico de ojos

Video Descubrimos el delineado secreto de Shakira: Así logra una mirada de impacto

Los ojos avellana de Shakira son naturalmente irresistibles y la cantante colombiana lo sabe, por ello utiliza algunos trucos de delineado para lograr una mirada de impacto. Le hemos visto varios estilos, desde el clásico negro creando un efecto “cat eye” o “ala” hasta invertidos de colores muy llamativos en tonos metálicos.

Pero, definitivamente, el delineado clásico es el que más le ayuda a enfatizar la forma de sus ojos y añade un toque de drama a su look para salir a darlo todo al escenario. El paso a paso lo podrás encontrar en nuestro video al inicio de este artículo. Ahora te explicaremos cómo es este tipo de delineado y a qué tipos de ojos le queda mejor.

PUBLICIDAD

¿Qué es el delineado clásico o cat eye?

Esta es una técnica de maquillaje muy popular que se caracteriza por marcar una línea limpia y nítida siguiendo el borde de las pestañas superiores y se extiende hasta más allá del rabillo del ojo. De esta forma creas un efecto de “ala” u “ojo de gato” (cat eye).

Toma en cuenta que el grosor de la línea puede variar según tus gustos y el impacto que quieres crear en tu look.

¿A qué tipo de ojos les queda?

1. Ojos almendrados

Como ya lo hemos comentado, esta es la forma de ojos de Shakira. Queda muy bien porque su forma se complementa con la extensión del delineado. El efecto cat eye enfatizará y alargará tu mirada.

2. Delineado clásico en ojos redondos

Si tienes este tipo de ojos y quieres que se vean más grandes y estilizados, entonces tienes que usar un delineado estilo Shakira. Así parecerá que los tienes almendrados.

3. Ojos pequeños

Para agrandar un poco más tus ojos, tener una mirada de impacto y mucho más expresiva puedes ayudarte con este delineado. Solo recuerda que no debes hacerlo demasiado grueso, ya que podría marcarse demasiado y obtener el efecto contrario.

4. Delineado para ojos encapuchados

Sí, aunque tengas este pliegue que oculta parte del párpado móvil, puedes utilizar el delineado clásico. Solo debes tener cuidado de hacerlo con los ojos abiertos para asegurarte de que el “ala” sea visible cuando el ojo está completamente abierto.

PUBLICIDAD

5. Ojos cercanos

Para hacer que tus ojos se vean más separados puedes extender más el delineado cat eye. Así crearás un efecto visual bastante natural. Recuerda no aplicar delineador cerca de tu lagrimal.

Ahora ya sabes cómo sacarle provecho al delineado clásico estilo Shakira. Ahora estás lista para salir a conquistar al mundo con una mirada que deje a todos impactados.

¿Buscas más consejos de maquillaje? Aquí encontrarás algunos: