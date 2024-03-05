Secretos y trucos para lucir como las famosas en la alfombra roja muy baratos para no dañar tu cartera

Video Estos son los trucos de las celebridades para lucir espectaculares en la alfombra roja

La alfombra roja es el momento en el que el glamur se hace presente en eventos de gala para las estrellas; es el escenario donde la moda y la belleza se encuentran para crear momentos icónicos. Las celebridades que caminan por ahí se convierten en el foco de atención al mostrarnos sus deslumbrantes atuendos y su belleza casi inalcanzable.

En ese momento, todas nos preguntamos ¿cómo es que logran lucir espectaculares? ¿con mucho dinero? ¡Falso! Déjanos contarte que detrás de cada paso en esa icónica alfombra hay trucos y secretos que hoy te vamos a revelar. Replicarlos es muy barato y verte como una estrella de Hollywood no te dejará sin ahorros, ¡te decimos cómo!

7 trucos de las estrellas para lucir espectaculares en la alfombra roja que puedes replicar

#1 No laves tu pelo el mismo día

Sí, uno de los trucos más sorprendentes de las celebridades para verse despampanantes en la alfombra e s no lavar su cabello el día del evento. Una melena limpia se vuelve demasiado suave y difícil de manejar para realizar ciertos peinados. Las famosas prefieren la textura que ofrece el cabello del día anterior, ya que les facilita la creación de looks más complejos y sobre todo, ¡duraderos!

#2 Utilizar faja

Uy, sabemos que esto no es lo que querías leer. Lo cierto es que muchas estrellas recurren a las fajas para definir su silueta bajo sus vestidos de ensueño. Pero no tienes que quedarte sin aire y utilizar las más apretadas. Estas prendas han evolucionado y hoy son cómodas y muy efectivas. Te crearán un cuerpo más estilizado y ayudar a que tu ropa se adapte a ti como un guante.

#3 No usan brasier

Dependiendo del diseño del vestido, muchas celebridades optan por no usar sujetador o brasier. Esto permite que los vestidos con escotes audaces o telas delicadas luzcan sin que se transparente o se dejen ver algunas líneas o tirantes. Para mantener todo en su lugar, a menudo se utilizan cintas adhesivas especiales.

#4 Maquillaje corporal

El maquillaje no se limita al rostro. Es muy seguro que tu artista favorita use maquillaje corporal para resaltar mejor sus atributos. Puedes aplicar bronceado falso de manera uniforme en tu cuerpo, sobre todo para crear contorno en piernas y brazos. También puedes aplicar iluminador en hombros y clavículas.

#5 Llevar zapatos cómodos

Aunque no lo parezca, la comodidad es clave en la alfombra roja. Las celebridades suelen elegir z apatos un número más grande y los rellenan con almohadillas para evitar el dolor durante largas horas de pie. Algunas, optan por calzado diseñado con tecnología para tener confort durante todo su evento.

#6 Asegurar los escotes

Los vestidos con escotes profundos son un clásico en la alfombra roja. Para evitar accidentes, las estrellas utilizan cintas de doble cara y otros adhesivos para asegurar la tela en su lugar, permitiéndoles moverse con confianza.

#7 Darle brillo a su piel

Finalmente, para que tu piel luzca radiante y saludable, cantantes y actrices aplican productos que aportan brillo y luminosidad. Esto puede ser desde aceites corporales hasta cremas hidratantes con partículas reflectantes, que les dan ese resplandor digno de una estrella. De hecho, este es el secreto mejor guardado de Jennifer López para su lucir espectacular en su paso por la alfombra roja.

Estos trucos revelan que detrás de una celebridad que luce espectacular en la alfombra roja hay una lista de trucos y secretos baratos para hacerlo. La clave está en prepararte, tener confianza y, por supuesto, disfrutar del momento.

Así que la próxima vez que tengas una ocasión especial, recuerda estos trucos de las famosas y prepárate para brillar como ellas en la alfombra roja.