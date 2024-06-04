Lifestyle
3 trucos que te salvarán en tu rutina de maquillaje y uno te cambiará el color de los ojos

Si manchas tu ropa de maquillaje, se rompe la punta de tu delineador o quieres cambiar el color de tus ojos, ¡tenemos la solución! Estos sencillos trucos te ahorrarán tiempo en tu rutina de maquillaje y lucirás espectacular

Tutorial: 3 estilos de maquillaje para fin de semana
Tutorial de maquillaje completo con un solo lápiz labial

Seamos honestas, que se te rompa la punta del delineador mil veces o que se te manche el suéter de maquillaje al ponértelo le pone los pelos de punta a cualquiera en medio de las prisas por salir a tiempo. Sabemos lo importante que es evitar estos contratiempos que te restan minutos para llegar puntual a tu cita. Por ello, queremos mostrarte tres trucos virales que aprendimos y que salvarán tu rutina de maquillaje.

3 trucos que salvarán tu rutina de maquillaje

¿Qué hacer para que tu delineador no se rompa al sacarle punta?, ¿Cómo cambiar tu color de ojos de forma natural para acentuar la mirada? Y, ¿qué hacer para no manchar tu ropa de maquillaje? ¡Quédate! Te damos los trucos más sencillos que solucionarán estos problemas.

1. Truco para no manchar tu ropa de maquillaje

Por extraño que parezca el aerosol para el cabello puede salvarte de manchar tu ropa y tener que cambiarte de último minuto. Te mostramos cómo aplicarlo correctamente en tus prendas en el siguiente video:

Video Truco definitivo para no manchar tu ropa de maquillaje

2. Pon tu delineador en el refrigerador

Si ya estás harta de que la punta de tu delineador en lápiz se esté rompiendo cada vez que intentas sacarle punta, lo mejor es utilizar el refrigerador. El frío ayudará a solidificar el maquillaje y lo hará más resistente a las navajas del sacapuntas.

Video ¿Qué hacer para que los delineadores no se rompan al sacarles punta? La solución está en la cocina

3. Cambia tu color de ojos de forma natural

Definitivamente, este es uno de los mejores trucos para mejorar tu look y cambiar tu estilo. Si tienes ojos color café no necesitas utilizar pupilentes o realizarte peligrosas cirugías para aclararlos. Solo debes conseguir una máscara de pestañas color borgoña y utilizarla de la siguiente manera:

Video Cambia el color de tus ojos con esta máscara de pestañas


Comprueba por ti misma cómo estos trucos de maquillaje fáciles te ayudarán a salir a tiempo, además lucirás espectacular. Una vez que los dómines intenta hacerte un delineado clásico de ojos estilo Shakira o probar otros 10 trucos de belleza virales.

Lo importante es que vayas haciendo cambios en tu rutina, mejores día a día y luzcas como si estuvieras lista para una alfombra roja.

Si quieres aprender más sobre cómo maquillarte, no te vayas sin leer nuestra selección para principiantes:

