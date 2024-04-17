7 trucos para llevar maquillaje de ojos si usas lentes: con el tercero tendrás un delineado perfecto

Video Deja de estropear tu maquillaje con los lentes utilizando este producto de tu cosmetiquera

¿Utilizas lentes? Cuántas veces haz dicho ¿para que me maquillo tanto si mis ojos no se van a ver? Pero queremos decirte que los lentes no son un impedimento para lucir un rostro con maquillaje de impacto. Por increíble que pueda parecerte la atención de la mayoría de las personas se centra en tu mirada, porque las gafas se convierten en el foco de tu cara.

Así que toma estos sencillos consejos con los que lograrás arrasar con tu mirada.

PUBLICIDAD

7 tips para llevar maquillaje de ojos si usas lentes

#1 Aplica pre-base de ojos

El primer paso es aplicar primer para tus ojos y así asegurar el maquillaje. En la parte inferior coloca corrector de ojeras pues las tengas o no mucha veces con los lentes se nota esa zona algo oscura.

Video Cómo elegir el tono de contorno perfecto para maquillarte como profesional

#2 Fíjate en la forma de los lentes

Revisa, con tus lentes puestos, si la montura es ancha o angosta y si los cristales te hacen ver los ojos grandes o pequeños. Este sencillo paso te dará una idea de los productos que necesitas en cada caso.

#3 Delineador gatuno si tus ojos se ven pequeños

Si tus ojos se ven pequeños con tus lentes lo mejor es que uses el delineador solo en el párpado superior, de esta manera harás que luzca tu mirada. Trata que la línea quede larga y con una pequeña punta hacia arriba estilo cat.

Video Truco para un delineado "cat eye" perfecto con un ¡blíster de pastillas!

#4 Trucos por si tus ojos se ven muy grandes

Si tus ojos se ven grandes con tus lentes, opta por destacar con el delineador solo la parte interna del ojo y si también quieres hacerlo en la parte superior del párpado, procura que el delineado no sea tan largo y solo llegue hasta la punta del párpado.

Escoge para ambos casos delineador líquido o en crema que se fija mejor y tiene un tono más definido y fuerte. Atrévete con otros colores como el bronce, azul o verde esmeralda y cambia tu mirada.

Si solo tienes un lápiz a mano, te aconsejamos que después de utilizarlo te coloques sombra negra o marrón, según el color que del lápiz delineador, y remarques la línea hecha. La sombra fija mejor el producto y lo sella. Difícilmente se correrá.

PUBLICIDAD

#5 No le temas a las sombras

Entre los mejores trucos para llevar maquillaje de ojos si usas lentes está el no temerle a las sombras. Para aplicarlas correctamente debes olvidarte de las sombras oscuras que restan profundidad y brillo a tu mirada detrás de unos cristales. Utiliza colores claros y un tono algo más fuerte en el pliegue del ojo, bien difuminado y que haga juego con el resto de las sombras.

En el hueso superior al pliegue del párpado, cerca las cejas utiliza un tono mate o con algo de brillo si es de noche pero muy claro que le de ‘personalidad’ a tus ojos.

Video 11 hacks de belleza virales para tu rutina de maquillaje: Guía definitiva

#6 Pon cuidado en las cejas

Las cejas son una parte muy importante de tu mirada y de tu maquillaje en general, el truco anterior en el que la defines con sombra muy clara seguro te será muy útil, además no olvides mantenerlas siempre bien depiladas, peinadas y maquilladas.

#7 No te olvides de las pestañas

Por último y no menos importante no te olvides de tus pestañas. Coloca dos capas de rímel para que destaquen por su volumen y resalten detrás de tus lentes.

Recuerda siempre esperar a que se seque el rímel después de usarlo para que no se manche el cristal de tus lentes al colocarlos.

Con estos consejos no tienes por qué no maquillarte los ojos como te gusta si usas lentes. El maquillaje realzará tu mirada detrás de los lentes. Es bueno que siempre lleves contigo una toallita para retirar cualquier residuo de maquillaje que pueda opacar tus gafas.