Lava tu cepillo de cabello: si no lo haces, tu cuero cabelludo podría sufrir, te decimos cómo limpiarlo correctamente

Para tener un cabello sano y sedoso probablemente inviertes en muchos productos, pero hay uno fundamental que tal vez estás olvidando: tu cepillo. Los cepillos de cabello normalmente se usan todos los días, pero en raras ocasiones se lavan y deberías hacerlo.

Las brochas y esponjas de maquillaje se tienen que lavar seguido para evitar que se forme suciedad o que te den infecciones en la piel pero por alguna razón no se aplica la misma lógica al cepillo.

Piénsalo así: diariamente pasas por tu cabello limpio un utensilio que has usado por un largo tiempo y que por ello está lleno de pelo, de productos viejos, grasa y suciedad.

De acuerdo a la Asociación Americana de Dermatología es normal que se caigan entre 50 y 100 cabellos al día. Y muchos de ellos terminan olvidados en tu cepillo.

Según lo que la dermatóloga Sejal Shah le dijo a la revista Good Housekeeping:

«La acumulación en tu cepillo puede servir como un nido para el crecimiento de bacterias y hongos, así que hay un riesgo de infección».



Así que simplemente remover el pelo que se queda atorado después de cada pasada no es suficiente, requiere de una limpieza profunda. Pero no te preocupes, aquí te explicamos cómo hacerlo.

1. Quita el cabello diariamente



Lo primero es retirar el pelo y la mayor suciedad posible del cepillo. Para ello probablemente necesitarás unas pinzas o el mango de un peine.

Ten paciencia y déjalo lo más limpio que puedas, si hay algunos cabellos enredados puedes cortarlos con unas tijeras. Lo recomendable es hacer esto diariamente, pero si no te da tiempo, mínimo hazlo cada dos días.

2. Lávalo con shampoo



Deberás lavarlo cada dos o cuatro semanas, dependiendo de que tantos productos uses en tu cabello.

Llena un recipiente con agua tibia y una cucharada de shampoo. Si tu cepillo es de plástico, puedes sumergirlo por unos minutos, tras lo cual deberás tallarlo con un cepillo de dientes para quitar la suciedad.

Pero si el cepillo es de madera o con una base blanda, no hay que remojarlo, ya que el agua podría quedar atrapada o podría arruinar el material. Moja con la mezcla las cerdas y el cepillo de dientes y talla hasta que esté limpio.

Asegúrate que no haya quedado nada de shampoo pasándolo bajo un poco de agua fría.

3. Déjalo secando



Colócalo en una toalla con las cerdas hacia abajo para que seque completamente. Después de eso está listo para usarse.

Recuerda seguir haciéndolo para tener un cabello sano. Tú, ¿ya lavas tu cepillo?

