¿Maquillarte pecas perfectas con un brócoli? Descubre el nuevo truco viral que está causando furor

Video Cómo hacerte pecas con un brócoli, ¡pon a prueba este truco viral!

Las pecas han sido durante mucho tiempo un rasgo natural y encantador que muchas deseamos replicar en nuestro make up. Y es que no solo añaden un toque de juventud y frescura, sino que también realzan la belleza natural de quien las lleva. Para hacerte la vida más sencilla, hemos encontrado uno de los trucos virales de maquillaje más divertidos y únicos para maquillarte pecas realistas y perfectas utilizando el utensilio que menos imaginabas: ¡un brócoli!

Después de que conozcas este truco, esta verdura saldrá directo de tu refrigerador y ensaladas hacia tu bolsa de cosméticos, pues esta versátil verdura ha debutado como el último favorito para maquillarte pecas perfectas.

Imagen thinkstock

Maquillarte pecas con un brócoli: Paso a paso

PUBLICIDAD

1. Para empezar, necesitas un brócoli fresco y algo de pintura para rostro o un producto bronceador líquido que prefieras.

2. Corta una rama del brócoli y píntalo o sumérgelo ligeramente en la pintura o el bronceador.

3. Luego, presiona suavemente el brócoli contra tu piel en las áreas donde quieres pecas.

3. Finalmente, difumina un poco los puntitos y ¡Voilá! Podrás presumir de pecas perfectas.

Cómo cambia tu cara al ponerle pecas

Agregar pecas a tu maquillaje habitual es una forma estupenda de suavizar las características y agregar dimensión sin la necesidad de productos pesados. Ya sea que vayas por un look totalmente natural o algo más elaborado, estos pequeños detalles pueden ser la clave para un rostro visualmente atractivo y lleno de personalidad.

Video 11 hacks de belleza virales para tu rutina de maquillaje: Guía definitiva

Otras formas de maquillártelas y que parezcan naturales

Además de usar brócoli, existen otras técnicas para crear pecas que luzcan naturales. Una opción es utilizar un lápiz de cejas fino para dibujar pecas una a una, lo que te permite controlar el tamaño y la disposición de cada peca.

Otra técnica efectiva es utilizar un spray o una esponja con tu base o bronceador; simplemente rocía o da golpecitos sobre el rostro para un efecto disperso.

¡También hay plantillas! Colócalas sobre tu rostro y aplica maquillaje en spray o con una esponja sobre ella. Al retirar la plantilla, tendrás el patrón de pecas perfectamente dibujado.

Sin importar qué método para maquillarte pecas elijas, recuerda que el secreto está en la sutileza. Deben ser más ligeras que tus características naturales y dispersas de manera irregular para imitar la apariencia de las reales. Colócalas en diferentes áreas y experimenta con el color hasta que encuentres la combinación que mejor se adapte a tu tono de piel y estilo personal.

PUBLICIDAD

Este truco viral no solo es una forma divertida y ecológica de maquillarte, sino que también te permite explorar nuevas técnicas de make up. ¡Inténtalo!