Nueva traición del papá de Meghan Markle: cobra por divulgar sus supuestos secretos

Los titulares no se hicieron esperar. ‘Piers Morgan dice que le pagaron al papá de Meghan Markle por la entrevista’. ‘Thomas Markle, padre de Meghan, aviva aún más la polémica con su última entrevista’. ‘Las grandes meteduras de pata de Thomas Markle en su última entrevista’. ‘El padre de Meghan Markle ha hablado otra vez y ha metido la pata otra vez ’.

“ No se trataba de dinero para él, se puede decir eso”, aseguró el conductor programa, Piers Morgan al confirmar el pago a Entertaiment Tonight (ET).

No se trató solo del pago de las 7,500 libras de esterlina (10,000 dólares), la cadena ITV que trasmite ‘Good Morning Britain’ pagó por los gastos de transportación y de alojamiento de Markle, de 73 años. El padre de Meghan vive en Rosarito, México, pero se trasladó a un lujoso hotel en California para la entrevista que no consultó con su hija o la familia real, según el tabloide The Daily Mail.