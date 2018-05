Con o sin Photoshop: esto sabemos de la 'desaparición' del piercing de la mamá de Meghan

Doria Ragland resultó ser una de las invitadas que más halagos recibió durante la boda de su hija Meghan Markle , ahora duquesa de Sussex, especialmente por su resonante transgresión estética para los cánones tradicionales de una ceremonia nupcial de la familia real británica. No renunció a sus rastas ni a su brillante en la nariz para asistir al evento en el castillo de Windsor.

El piercing fue calificado por la revista de modas Harper's Bazaar como " la mejor parte de su look " ese día, en el que lució un vestido verde pálido de Oscar de la Renta . Ese mismo 'piercing' brilló, pero por su ausencia, en la foto oficial de los novios con la reina y los herederos al trono de Inglaterra.

Podría parecer un dato irrelevante de no ser porque la misma Meghan describió a su madre como un " espíritu libre " destacando su labor como instructora de yoga y trabajadora social, y su estilo poco convencional con rastas y su anillo en la nariz forma parte de su personalidad. Ella no será reina pero es, al fin y al cabo, la madre de la novia.

¿Qué pasó con el piercing?

No existe un protocolo sobre el uso de joyería y accesorios en las fotos oficiales: El departamento de prensa del palacio de Kensington, residencia oficial de los dos hijos de Carlos y Diana, confirmó a Univision que no existía una instrucción de retirada del piercing por cuestiones protocolarias , pero declinaron elaborar más sobre lo que podría haber ocurrido. Remitieron las preguntas al fotógrafo: Alexi Lubomirski .

El fotógrafo no lo aclara: Luego de varias llamadas y correos electrónicos, un portavoz de Lubomirski contestó que el Lubomirski no está concediendo entrevistas a pesar de que ya había hablado con otros medios y, como papa caliente, se remitió a las expresiones oficiales que publicó el palacio de Kensington.

¿Doria se lo quitó?: Existe la posibilidad de que la suegra del príncipe Harry optara por no usar el piercing, lo que llamaría la atención porque contradice su decisión de llevarlo puesto durante toda la ceremonia en la capilla de San Jorge , ante las millones de personas que vieron el enlace nupcial. Ella salió del brazo del príncipe Carlos , sonriendo, charlando y con su brillante en la nariz. Si hubiera querido que pasara desapercibido, no se lo habría puesto en primer lugar.

De Doria no se ha sabido nada desde la boda real, si regresó a Los Ángeles o si permanecerá en Inglaterra. Está ilocalizable a pesar de que fotógrafos y reporteros intentan seguir sus pasos con lupa.

Se ha especulado que podría romper el silencio en entrevista televisiva con Oprah Winfrey, quien estuvo entre los invitados al enlace, pero hasta el momento no ha habido un anuncio oficial. Luego de su " profunda presencia" en la boda, como la describió The New Yorker, el mundo se enamoró de su figura y su perfil: una madre soltera que se presentó como "la encarnación de dignidad y orgullo materno", describió Vogue.