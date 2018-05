Ahora el papá de Meghan Markle no quiere ser el malo de la película (y quiere ir a la boda)

Thomas Markle informó el lunes que no asistiría al enlace de su hija con el príncipe Harry, alegando que no quería avergonzarla y tampoco a la casa real. Sin embargo, cambió de opinión y ahora todo depende del permiso que le concedan o no sus médicos.