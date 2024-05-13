¿Qué está pasando con el Sol? El motivo por el que hubo una tormenta solar y auroras boreales

Video ¿Qué es la tormenta geomagnética que provocó auroras en México y cuándo será la siguiente?

Nadie puede negar que el Sol ha acaparado titulares en lo que va del 2024. En los últimos meses, el astro mayor ha sido el protagonista de un eclipse en Norteamérica, se han registrado numerosas manchas en su superficie y ha estado detrás de una intensa tormenta solar que provocó auroras boreales en partes del mundo donde no es común verlas.

Al tomar en cuenta estos sucesos, que, en realidad no están relacionados, más de uno se ha preguntado: ¿hay algo extraordinario sucediendo con el Sol?

¿Qué está pasando con el Sol?

Aunque desde la Tierra, se ve únicamente como un círculo amarillo o anaranjado, el Sol es un cuerpo celeste dinámico, por lo que su comportamiento cambia con el tiempo. En específico, sigue un patrón conocido como el ciclo solar, que dura aproximadamente 11 años, tiempo en el que los polos magnéticos del Sol se invierten (es decir, el sur se convierte en el norte y viceversa).

El ciclo solar tiene un impacto directo en la actividad en la superficie del Sol. Por ejemplo, las manchas solares, que son áreas oscuras en la superficie del astro, son causadas por los campos magnéticos del Sol. A medida que estos cambian, también lo hace la cantidad de actividad en la superficie del Sol.

Erupción solar Imagen Getty Images



La mitad del ciclo solar se conoce como el máximo solar y es cuando nuestra estrella tiene mayor actividad. Durante este tiempo, el número de manchas solares aumenta, lo que a su vez conduce a un aumento en las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal. Estos eventos pueden liberar luz, energía y material solar al espacio.

El Sol está actualmente en el máximo solar del ciclo 25.

Las manchas solares aumentan de número durante el punto máximo del ciclo solar. Imagen Getty Images



Vale la pena mencionar que, si bien esta actividad no está relacionada con el eclipse solar del pasado 8 de abril, ese fenómeno le regaló a los científicos y gente del común la oportunidad única de estudiar el Sol.

Como algunos recordarán, las imágenes del fenómeno mostraban unas líneas alrededor del sol. Eran erupciones del astro.

En el eclipse solar del pasado 8 de abril, se pudo apreciar la actividad solar con mayor claridad. Imagen Fernando Llano/AP

El ciclo solar provocó la tormenta solar

Tal como se mencionó, la actividad solar está directamente relacionada con las tormentas solares, ya que estas se presentan con mayor frecuencia e intensidad en el punto máximo del ciclo solar.

Las erupciones solares, ya sea en forma de erupciones solares o eyecciones masa coronal (EMC) envían poderosas ráfagas de energía y material al espacio. Algunas de estas partículas llegan al campo magnético de la Tierra y, al colisionar con este, se crea una tormenta solar o geomagnética.

The Sun emitted a strong solar flare on May 10, 2024, peaking at 2:54 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X3.9. https://t.co/cpikVzJYZl pic.twitter.com/xvuweTpZ81 — NASA Sun & Space (@NASASun) May 10, 2024

La del pasado 10 de mayo fue tan intensa que incluso provocó auroras boreales en lugares donde es poco común verlas.

Si bien, las luces de este 2024 no son las más llamativas de las que se tiene registro. En 1859 se produjo el llamado Evento Carrington, una tormenta solar tan intensa que en muchos lugres del mundo, la noche se vio completamente iluminada por la luz del astro mayor.

La aurora boreal causada por una tormenta solar vista el 11 de mayo de 2024 desde California, Estados Unidos. Imagen Getty Images



