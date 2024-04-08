Eclipse Solar

Los mejores memes del eclipse solar: desde 'sacrificios' hasta convertirse en un nahual

Además de las fotografías del Eclipse Solar Total que se presenció en diversas partes de México y Estados Unidos, también destacaron los memes de este acontecimiento.

Por:
Liliana Carmona.
Video ¿Profecía del apocalipsis? Esto dice la Biblia del eclipse solar del 8 de abril

Fue el 11 de julio de 1991 que se observó en México un Eclipse Solar Total, uno de los eventos más significativos y memorables del siglo XX, el cual quedó documentado por las televisoras y algunas personas que tenían acceso a una cámara portátil.

Los mejores memEn Instagram y X se compartieron los mejores memes sobre el eclipse solar total es del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X

Eclipse Solar Total 2024: Los mejores memes

Fue hasta el 8 de abril de 2024 que volvió a ocurrir un Eclipse Solar Total, el cual pudo ser visto desde distintas partes de México y Estados Unidos, lo cual motivó a muchas personas a salir a la calle para presenciarlo.

A pesar de las constantes advertencias sobre cómo debía ser visto dicho fenómeno natural, hubo muchas personas que no las tomaron en cuenta, siendo en blanco de múltiples memes que circulan en redes sociales, en particular en X (anteriormente Twitter) e Instagram.

A continuación te presentamos los mejores memes que nos dejó el Eclipse Solar Total 2024.

Aunque muchos niños faltaron a la escuela, en el trabajo muchas personas se dieron el tiempo para salir a apreciar este fenómeno.

Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X
Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X
Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X


Para los que vieron el eclipse con sus lentes especiales.

Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen Universum


¡Hasta la cuenta oficial de Chucky se sumó a la tendencia!

Chucky se sumó a la tendencia del eclipse solar.
Imagen X

¿Y luego qué sigue?

Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X


Este meme va para aquellos que se asolearon de más durante el eclipse.

Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X


Haciendo todo lo posible para disfrutar del eclipse sin dañarse los ojos.


Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X


¿Quién tuvo esa reacción?

Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X


Para los que no pudieron ver el eclipse, como los habitantes de Monterrey, México.

Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X


Para aquellos que también vieron el eclipse de 1991.

Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X


La importancia de no ver directamente al sol.

Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X


¿A quién le tocó escuchar anécdotas?

Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X


Por los que no aguantaron el impulso de ver directamente al sol.

Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X


¡Y lo predijeron ‘Los Simpson’ otra vez!

Los mejores memes del Eclipse Solar Total 2024
Imagen X

¿Cuándo ocurrirá el próximo Eclipse Solar Total en México?

Por si te perdiste el eclipse solar o simplemente no quieres perderle la pista el próximo, el próximo evento podría no ocurrir tan pronto como lo esperamos.

En México, un eclipse solar total de este tipo se presentará hasta el 30 de marzo de 2052, dentro de 28 años, donde la umbra tendrá una trayectoria visible en los estados de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas.

¿Tuviste la oportunidad de presenciar el eclipse? No olvides compartir tu anécdota en la sección de comentarios.

