Los mejores memes del eclipse solar: desde 'sacrificios' hasta convertirse en un nahual
Además de las fotografías del Eclipse Solar Total que se presenció en diversas partes de México y Estados Unidos, también destacaron los memes de este acontecimiento.
Fue el 11 de julio de 1991 que se observó en México un Eclipse Solar Total, uno de los eventos más significativos y memorables del siglo XX, el cual quedó documentado por las televisoras y algunas personas que tenían acceso a una cámara portátil.
Eclipse Solar Total 2024: Los mejores memes
Fue hasta el 8 de abril de 2024 que volvió a ocurrir un Eclipse Solar Total, el cual pudo ser visto desde distintas partes de México y Estados Unidos, lo cual motivó a muchas personas a salir a la calle para presenciarlo.
A pesar de las constantes advertencias sobre cómo debía ser visto dicho fenómeno natural, hubo muchas personas que no las tomaron en cuenta, siendo en blanco de múltiples memes que circulan en redes sociales, en particular en X (anteriormente Twitter) e Instagram.
A continuación te presentamos los mejores memes que nos dejó el Eclipse Solar Total 2024.
Aunque muchos niños faltaron a la escuela, en el trabajo muchas personas se dieron el tiempo para salir a apreciar este fenómeno.
Para los que vieron el eclipse con sus lentes especiales.
¡Hasta la cuenta oficial de Chucky se sumó a la tendencia!
¿Y luego qué sigue?
Este meme va para aquellos que se asolearon de más durante el eclipse.
Haciendo todo lo posible para disfrutar del eclipse sin dañarse los ojos.
¿Quién tuvo esa reacción?
Para los que no pudieron ver el eclipse, como los habitantes de Monterrey, México.
Para aquellos que también vieron el eclipse de 1991.
La importancia de no ver directamente al sol.
¿A quién le tocó escuchar anécdotas?
Por los que no aguantaron el impulso de ver directamente al sol.
¡Y lo predijeron ‘Los Simpson’ otra vez!
¿Cuándo ocurrirá el próximo Eclipse Solar Total en México?
Por si te perdiste el eclipse solar o simplemente no quieres perderle la pista el próximo, el próximo evento podría no ocurrir tan pronto como lo esperamos.
En México, un eclipse solar total de este tipo se presentará hasta el 30 de marzo de 2052, dentro de 28 años, donde la umbra tendrá una trayectoria visible en los estados de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas.
¿Tuviste la oportunidad de presenciar el eclipse? No olvides compartir tu anécdota en la sección de comentarios.