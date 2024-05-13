¿Las tormentas solares (geomagnéticas) afectan a los aparatos eléctricos? La ciencia responde

Video ¿Qué es la tormenta geomagnética que provocó auroras en México y cuándo será la siguiente?

En los últimos días, se ha vuelto tendencia la búsqueda de las palabras "tormenta solar", debido a que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por la llegada de este fenómeno a la Tierra el pasado 10 de mayo, específicamente después de casi 20 años.

¿Qué es una tormenta solar o tormenta geomagnética?

También conocida como tormenta geomagnética, se trata de una perturbación temporal en el campo magnético que rodea la Tierra. De acuerdo con 'National Geographic', generalmente, las tormentas se originan a partir de eventos como llamaradas solares y eyecciones (expulsiones) de masa coronal.

Cuando el ciclo solar alcanza su máxima actividad, se produce una tormenta solar, lo que significa que la actividad magnética del Sol se vuelve más fuerte.

sol Imagen Shutterstock Images LLC

Como consecuencia de esta tormenta ocurrió algo inusual: la presencia de auroras boreales en América del Norte e incluso en algunos estados de México como Baja California, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, entre otros.

Las fotos tomadas por la población se volvieron virales de inmediato, ya que presenciar este tipo de eventos naturales en los lugares previamente mencionados no es común. Las auroras boreales regularmente pueden ser vistas en países de Europa del Norte como Finlandia, Noruega e Islandia, así como en América del Norte, en lugares como Alaska y Canadá.

La aurora boreal resplandece en el cielo sobre una granja, a última hora del viernes 10 de mayo de 2024, en Brunswick, Maine. En todo el mundo se registraron brillantes tonalidades púrpuras, verdes, amarillas y rosas de la aurora boreal, con avistamientos en Alemania, Suiza, Londres y Estados Unidos y Canadá. Imagen Robert F. Bukaty/AP

A raíz de la tormenta solar, los internautas comenzaron a preguntarse si este fenómeno es peligroso para la población o si puede afectar los aparatos electrónicos. Aquí te explicamos todo al respecto.

¿Cómo afecta una tormenta solar a los satélites y dispositivos electrónicos

De acuerdo con el astrónomo José Maza, al llegar las partículas y radiación a la Tierra, podrían generar grandes daños en los satélites de comunicación y, a su vez, interrupciones en la navegación. En el caso de las redes eléctricas, las corrientes inducidas por las tormentas solares pueden causar sobrecargas en transformadores y líneas de transmisión, lo que puede resultar en apagones y daños en los equipos.

En cuanto a los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, ordenadores y sistemas de navegación GPS, las tormentas solares pueden interferir con las comunicaciones y la navegación, causando errores en los datos y mal funcionamiento de los equipos. Los satélites en órbita terrestre también pueden ser afectados, experimentando fallos temporales o permanentes en sus sistemas.

Por otro lado, en lo que respecta a los aparatos electrodomésticos del hogar, no se ha reportado que puedan verse afectados directamente por la tormenta, por lo tanto, no hay necesidad de desconectarlos debido a que tiene un impacto limitado en la infraestructura terrestre.

Unhappy young woman frustrated by cellphone problem Imagen The Grosby Group