Parejas

Abuelito lleva agua del mar a manos de su esposa y su gesto pone a llorar a Internet: “Felices para siempre”

Con un solo gesto, una pareja de adultos mayores derritió de amor a miles de usuarios de redes sociales.

Ericka Chavez.
Un adulto mayor le llevó un detalle especial a su esposa durante un paseo en la playa y el momento, captado en video, ya le dio la vuelta al mundo y ha hecho llorar a varios internautas. Esta es la historia.

Hombre mayor le lleva agua del mar a su esposa: video viral

Internet nos ha regalado todo tipo de historias de amor en la vejez, desde personas que le dan una oportunidad al romance en esta etapa hasta parejas que pasaron toda su vida juntas e hicieron realidad el ‘hasta que la muerte los separe’.

La más reciente en ganarse el corazón de miles de usuarios de redes sociales muestra que los simples detalles son los que enamoran a muchos.

Hannah May es una fotógrafa profesional que pasa su tiempo entre Croacia y California (Estados Unidos). Si bien la mayoría del contenido que publica en redes sociales es sobre su trabajo, de vez en cuando también comparte imágenes sobre lo que observa en sus viajes o en el día a día.

A principios de enero, sacó su celular para “simplemente grabar un hombre mayor muy dulce” que caminaba del mar hacia la playa mientras “llevaba” algo entre las manos, sin imaginar que, en realidad, terminaría retratando un tierno gesto de amor.

Aunque en un principio no es evidente, conforme avanza el metraje, el señor revela sus intenciones: en las manos llevaba un poco de agua de mar que vierte sobre las de una mujer, aparentemente, su pareja.

“Le llevó el agua del mar a su esposa para que la pudiera sentir”, fueron las palabras con las que Hannah describió el momento en Tiktok, donde compartió el video.

Hombre mayor lleva agua del mar a su presunta esposa y derrite corazones en Internet. Tik
Hombre mayor lleva agua del mar a su presunta esposa y derrite corazones en Internet. Tik
Imagen TikTok

Internautas reaccionan a video de hombre mayor que lleva agua de mar a su esposa

Si bien el video de Hannah May no vino acompañado de más contexto con respecto a la pareja, rápidamente se hizo viral. Tan solo en la red social de los videos cortos sumó más de 20 millones de reproducciones, 5 millones de ‘likes’ y miles de comentarios. Además, otras cuentas de difusión de contenido lo retomaron, asegurando que la señora “no puede caminar” (si bien se aprecia una muleta junto a ella, no se puede comprobar que tenga limitaciones en su movilidad).

La grabación también se ganó el corazón de miles de personas, que expresaron lo tierno que les pareció con mensajes como:

“Ya quiero ser viejita con el amor de mi vida”, “Se me salió agua de mar de los ojos”, “Mis papis eran así, así me los imagino en el cielo”, “Llorando a las 8 de la mañana”, “Eso es amor verdadero”, “Videos así me hacen creer en el ‘vivieron felices para siempre’”, “Qué bello es el amor de viejitos”, “Qué bello es el amor de viejitos”, “Hasta el final siendo detallista con las cosas pequeñas”, “Ese amor incondicional”, “Amo el amor puro”, “Con que así se ve el amor de verdad”, “La paz de estar con la persona correcta” o “Eso hace que uno crea en el amor”.

¿A ti también te derritió el corazón dicho video?


