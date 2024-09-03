Ligar con una piña en el supermercado: la tendencia que está haciendo de lado las apps de citas

Video Pareja recrea la taquería en la que se conocieron para su boda: así luce

En los últimos años, buscar pareja en plataformas como Tinder o Bumble se volvió popular, pero al parecer las nuevas generaciones están cansadas de ellas, pues encontraron una nueva forma de ligar y conocer a su media naranja en un lugar inesperado: el supermercado. Te explicamos.

De apps a pasillos: Así buscan los jóvenes el amor en los supermercados Mercadona

Esta tendencia ha invadido España, y según videos virales de TikTok, todo ocurre dentro de las sucursales del supermercado Mercadona. En redes se explica que existen reglas no escritas para que los demás sepan que estás buscando pareja. Por ejemplo, la hora ideal en que se realiza el cortejo es entre las 7 y 8 p.m. Para indicar que estás dispuesto a conocer a alguien, debes colocar una piña volteada en el carrito.

Incluso, ciertos pasillos forman parte del ritual. La tiktoker @sabrikolod explicó que, si se desea pasar solo una noche con alguien, se debe ir al pasillo de dulces; para algo serio, al de latas de conserva. Finalmente, en la sección de vinos se puede hacer "match" y la señal de interés es chocar el carrito del otro a propósito.

El influencer @candresperedo afirma que también se pueden visitar pasillos específicos según la edad de la persona que se quiera conocer.

"De 19 a 25 años es en la zona de congelados, de 25 a 40 años es en la sección de pescadería y más de los 40 en el pasillo de los vinos".

¿Cuál es el origen de esta práctica en los supermercados?

El origen de buscar pareja en Mercadona no está del todo claro, pero existe una teoría que señala su inicio en 2017, cuando una joven italiana llamada Lea asistió al programa 'First Dates' y reveló que uno de sus trucos para ligar era ir de 7 a 8 pm para encontrar a hombres solteros.

La viralidad de esta práctica ha llevado a que comience a replicarse en otros países, como México, debido a que existen videos de personas que muestran cómo supuestos clientes llevan una piña volteada en sus carritos, un gesto que antes no era común de ver en los supermercados.

No obstante, no muchos están de acuerdo en que llevar una piña volteada sea un sinónimo de querer ligar, al menos en este país, pues se ha dado a conocer que este símbolo es utilizado por las parejas swingers para indicar que están disponibles.

Las opiniones acerca de reunirse para encontrar el amor en los supermercados están divididas. Por un lado, están aquellos que se muestran entusiasmados de que esta práctica llegue a sus países, ya que tampoco les gusta usar apps de citas y en el otro algunos se mostraron disgustados, pues aseguran que no podrán hacer sus compras de manera tranquila debido a las grandes cantidades de personas que probablemente se presentarán en el lugar únicamente para tratar de ligar.