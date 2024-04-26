Joven arruina su propuesta de matrimonio y se hace viral: el anillo se le cayó al vacío (video)

Video Estos jóvenes le declararon su amor a su mejor amiga: unos triunfaron y a otros les rompieron el corazón

Pedirle a alguien que se case contigo suele llevar una gran planeación detrás, ya que desean que la otra persona se sienta tan especial y amada por el gran paso que darán en su relación, aunque no a todas las parejas les suele pasar igual.

Recientemente se hizo viral un video en el que unos jóvenes se encontraban en una parte alta del Parque Chipinque de Nuevo León, México, cuando al novio se le cayó el anillo al vacío.

Jóvenes pierden anillo de compromio; cayó al vacío Imagen TikTok @reginasosaaa

Propuesta de matrimonio que termina mal: Anillo cae al vacío

A través de su cuenta de TikTok, la joven Regina Sosa mostró el momento en el que su novio se hincó y le pidió que fuera su esposa, algo que no podía creer, ya que todo el tiempo tuvo las manos en su rostro.

El chico sostuvo el anillo en una caja roja, extendiéndola hacia su novia mientras le pide que se case con él. Sin embargo, entre los nervios de ambos, el objeto se resbaló y cayó al vacío.



Para hacer el momento más divertido, la joven agregó dos audios diferentes mostrando el mismo video, dejando a un lado el estrés y compartiendo una anécdota con los internautas de la red social, consiguiendo miles de reproducciones.

“Es una señal”, “Se ve que lo iban a mandar alv, ella estaba a punto de decirle que no”, “Los que están próximos a comprometerse, tomen nota de lo que no deben hacer”, “No se pongan muy creativos, por favor”, “¿Lo encontraron?” y “Tenía que verlo otra vez”, fueron algunos de los textos.



Aunque muchos pensaron que es una señal de que no deben estar juntos, Regina Sosa ha mostrado, en diferentes publicaciones en TikTok, que es el chico que ha esperado toda su vida para formar una familia.

La joven comenzó su cuenta de TikTok con un video de su novio en noviembre de 2022, donde compartió por qué le gusta tanto su novio: presentó sus mejores pasos de baile.

¿La chica pudo recuperar el anillo?

Después de que el video alcanzara millones de reproducciones, muchos internautas le preguntaron qué había ocurrido con el anillo, a lo que Regina no dudó en afirmar que, tras mucho esfuerzo, lograron encontrar la joya.

“Después de unas horas y con mucho esfuerzo, pero se recuperó”, le escribió a una usuaria de TikTok.



La joven prometió subir el video de cómo recuperó su anillo de compromiso y finalmente tuvieron su momento especial antes de prometerse estar juntos.

¿Qué harías si perdieras el anillo de compromiso de una manera similar?