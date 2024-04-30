¿Las apps de citas ya son obsoletas? La generación Z usa esta nueva técnica para encontrar pareja

Video ¿Soltera a los 40? Mujer asegura que es feliz y pide “no romantizar tener pareja”

La Generación Z, compuesta por aquellos nacidos entre 1997 y 2012, está marcando un cambio en la forma en que buscan el amor y las relaciones. Atrás quedaron los días en que las aplicaciones de citas como Tinder eran la norma.

Ahora, los jóvenes están optando por una forma más tradicional y presencial para encontrar pareja: los grupos para correr.

¿Qué está pasando con las Apps de citas?

Según un reportaje de 'La Vanguardia', las acciones de aplicaciones de citas como Tinder o Bumble han caído significativamente en los últimos dos años, lo que sugiere que algo está cambiando en la mentalidad de la Generación Z. ¿Qué está sucediendo exactamente?

Tinder aplicación



Algunos usuarios de Tinder entrevistados aseguran que dichas aplicaciones parecen estar dominadas por aquellos que buscan encuentros casuales. Mientras que algunas personas que emplean Bumble, otra aplicación de citas, refieren que la idea de iniciar nuevas conversaciones les resulta a menudo agotadora.

Esto sin contar con que ya hay historias de personas que usan la Inteligencia Artificial para tener conversaciones con sus ligues sin ser realmente ellos mismos.

Antònia Justícia, una observadora de este fenómeno, sugiere que el perfil de usuario en Tinder ha cambiado con el tiempo. Aquellos que buscan relaciones más serias parecen haberse mudado a Bumble, donde la dinámica es diferente. Sin embargo, la Generación Z parece estar atrapada en una dicotomía: necesitan el contacto físico, pero el compromiso les asusta.

¿Por qué está en tendencia ir a grupos para correr para conocer personas?

Los grupos para correr o clubs de correr se han convertido en una alternativa atractiva. Estos espacios no solo fomentan la actividad física, sino también la interacción social. Correr juntos crea oportunidades para conocer a personas con intereses similares, y la presión de una conversación inicial es menor. Además, el contexto saludable y activo puede ser un excelente punto de partida para establecer conexiones genuinas.



Según explica Jacobo Wong en su podcast, esta moda viene desde Australia, hasta Nueva York y México, siendo ya una tendencia internacional.

Tras la pandemia del covid-19 hace ya algunos años, la generación Z parece estar redescubriendo la importancia de la presenciallidad y la conexión humana en un mundo que está cada vez más digitalizado.

Generación Z ya encuentra el amor en grupos de corredores

Es por esto que la generación Z está rechazando las aplicaciones de citas y optando por formas más auténticas de ligar y encontrar pareja. Los grupos para correr representan una nueva forma de conectar, donde el sudor y la conversación van de la mano.

El concepto del amor y las relaciones está experimentando cambios, siendo esta generación la precursora de una experiencia más auténtica y profunda en este ámbito.