Abuelitos se conocen en Tinder y terminan casados a sus 83 y 90 años gracias a sus nietos

Los internautas jóvenes son quienes en su mayoría usan Tinder con el fin de conocer a personas nuevas y posiblemente el amor, pero resulta que los adultos de la tercera edad también pueden utilizarla y llegar hasta el altar gracias a ella.

Conoce la historia de Emilio y Liria, dos abuelitos que se enamoraron en Tinder y se casaron

Emilio Bussano y Liria Gorordo son dos abuelitos argentinos que vivían en soledad en diferentes ciudades. Ninguno de los dos pensó en volver a enamorarse, aunque eso cambió gracias a sus familiares.

Sofía, nieta de Emilio, vio que su abuelo no era feliz y decidió tratar de conseguirle una cita armando su perfil de Tinder. En el caso de Liria, su hijo Gustavo fue quien se animó a hacer lo mismo y subir fotos de su mamá a la plataforma.

Sin esperarlo ambos encontraron sus perfiles e hicieron 'match' lo cual dio inicio a una extraordinaria historia de amor.

Al ser Emilio originario de la ciudad Villa Carlos Paz y Liria de Santa Fe sus interacciones comenzaron por llamadas telefónicas; sin embargo, poco tiempo después la mujer de 83 años quiso conocer a su pretendiente.



Al hacerlo ambos tuvieron un flechazo al instante, el cual fue tan intenso que Emilio no tardó en pedirle matrimonio a Liria y vivir juntos.

Este mes de julio se dieron el sí acepto y explicaron para el portal La Voz qué los unió de manera instantánea.

“A los dos nos gusta salir, el baile, la música. Entonces, pensé que estaría bueno probar. “A mí no me gusta estar solo. Mis hijos tienen su vida y no quiero interrumpir”, dijo el recién casado. Mientras que Liria explicó lo siguiente: "Coincidimos en muchas cosas, nos gusta reírnos, escuchar música y estar lo más alegre que se pueda estar. En la vida me han pasado muchas cosas. Les digo a los chicos que las cosas pasan porque tienen que pasar".



También añadieron que de no ser por sus hijos y nietos ellos jamás se hubieran conocido, debido a que no conocían cómo funcionaba Tinder y no pensaron en abrir sus cuentas por sí solos.

Así reaccionó Internet al matrimonio

La historia no tardó en hacerse viral gracias a los medios de comunicación y una enorme cantidad de internautas los felicitaron, ya que son la prueba de que el amor puede llegar sin importar la edad.

"Muchas felicidades, qué lindos", "Increíble pensar que sin Tinder no estarían juntos, son afortunados", "Hermosos los dos", "Solo se tienen que dar las circunstancias. Que bien esa pareja por animarse a apostar al amor", "Qué vivan los novios", "La idea de que se acompañarán mutuamente para hacer agradable sus próximos años es increíble" o "Los rejuvenece muchísimo, la felicidad que se ve en sus rostros lo dice todo", fueron algunos de ellos.



¿Tú ya conocías esta historia viral de amor? Dinos en los comentarios.

