¿Abril es el mejor mes para encontrar pareja? Teoría viral explica por qué y cómo lograrlo

¿A qué suena el amor? Trend de TikTok muestra los ronquidos, videojuegos y otros problemas

En los rincones digitales de TikTok, una teoría ha cobrado relevancia en los últimos días: abril es el mes del amor (sí, ya ha desbancado a febrero). Aunque carece de fundamento científico, esta creencia se ha propagado como un susurro romántico entre los usuarios de la red social.

¿En qué consiste la 'Teoría de Abril'?

Según esta teoría, el cuarto mes del año es especialmente propicio para las relaciones amorosas. Aquellas parejas que han enfrentado dificultades durante marzo, relacionadas con distanciamiento o separación, encontrarán una oportunidad para reencontrarse en abril. Se dice que regresarán más fuertes y más enamoradas que nunca.

Aunque no existe un consenso absoluto sobre las fechas exactas, la 'Teoría de Abril' sugiere que es más fácil iniciar un noviazgo durante este período. ¿Por qué? Varios argumentos se entrelazan para respaldar esta idea:

Mitología Griega

En la antigua Grecia, abril era el mes en que Zeus y Afrodita, la diosa del amor y la belleza, se encontraban para consumar su amor. Estos encuentros inspiraron rituales y festivales relacionados con el romance. Es posible que esta tradición haya influido en la creencia actual.

Primavera y Oportunidades Sociales

Abril marca la llegada de la primavera en muchos lugares. Los días se alargan, las flores florecen y la energía se renueva. Además, la mayoría de los estudiantes se acerca al final del ciclo escolar, lo que les brinda más libertad para socializar.

Con conciertos y eventos culturales en el aire, las oportunidades para conocer gente y enamorarse aumentan.

Consecuencia de la 'Teoría de Marzo'

La 'Teoría de Abril' parece ser una respuesta a la 'Teoría de Marzo', que dice que muchas parejas rompen sus relaciones durante ese mes. Por lo tanto, al haber más personas solteras, las posibilidades de encontrar pareja se multiplican.

Aunque varios también coinciden en que podrían regresar a conformarse las mismas parejas, que, una vez que aprendieron de sus errores, pueden llegar a construir una mejor y más perdurable relación.

¿Es abril realmente el mejor mes para enamorarse?

Aunque la mayoría de los videos en TikTok celebran abril como el momento ideal para el amor, hay excepciones. Algunos advierten que también podría ser escenario de conflictos dentro de las relaciones. Sin embargo, la magia de este mes persiste, y las historias de encuentros, reconciliaciones y nuevos comienzos llenan el aire.