Como dos adolescentes: abuelitos celebran su 60 aniversario con una divertida sorpresa

Las parejas de la tercera edad son la prueba viviente de que el amor puede ser eterno, y un abuelito hizo sonreír a todo Internet por la manera en que le demostró en un día muy especial a su esposa lo mucho que la ama.

Amor Eterno: El emotivo regalo de un abuelito a su esposa en su 60º aniversario de bodas

Todo comenzó con un video publicado por la usuaria @javilrc el pasado 11 de abril. En la descripción, explicó que su abuelito quería regalarle algo muy especial a su esposa, ya que cumplirían 60 años de casados.

Destacando que debido a la edad de su familiar no podía salir mucho, ella misma le ayudó a preparar los obsequios con el fin de hacer feliz a su abuelita.

Al llegar el día, el señor fingió que iría al baño, pero se escondió, salió de la casa, golpeó la puerta y, al abrirla, su esposa fue cuando se presentó con los regalos que tenía para ella.

El material viral de TikTok, con más de 6 millones de vistas, mostró la reacción de la mujer al ver a su esposo entrar con un bello ramo de flores y un cartel que tenía la frase "Feliz aniversario, 60 amor negrura".

Tras darse cuenta de lo que estaba pasando, ella sonrió de lado a lado, pero por si fuera poco, el señor volteó el cartel, el cual tenía otro mensaje escrito.

"Perdón por mi mal genio, gracias por cuidarme. ¡Te amo!".

La mujer quedó más que impactada y después de recibir las flores, ambos compartieron un tierno beso y un abrazo.

El material rápidamente se esparció en redes sociales y en los comentarios, las personas quedaron conmovidas por la escena, donde aseguraron que así se ve el amor verdadero.

"Qué la vida les regale muchos años más juntos", "Así se ve el amor verdadero", "Yo también quiero vivir este sueño", "Mentí, si quiero casarme y tener un amor de viejitos", "No hay nada más bonito que lo mutuo", "El sueño de cualquier persona romántica", "Los amo abuelitos que no son mis abuelitos", "Se nota que su cariño es sincero y no ha cambiado desde que se casaron" o "Un amor correspondido y mutuo eso es lo quiero", fueron algunos de ellos.

Video de TikTok puso a llorar a internautas de alegría

Otros, incluso aseguraron que ver el regalo del abuelito y la tierna reacción de su esposa los conmovió hasta las lágrimas, pues no es muy común ver a parejas con tantos años de matrimonio.

"Son las 8am y no pensé que terminaría llorando al ver esto", "¿Todos están llorando igual que yo verdad?, "Ay no mi corazón no pudo aguantar, terminé llorando", "Se me salió mi lagrimita", "Son las 6:46am, procedo a informar que he llorado. Ahora me voy al trabajo", "Voy a fingir que no lloré con esto", "Yo aquí llorando por desconocidos" o "Se me metió un océano pacífico en el ojo", es lo que expresaron.



