Historias virales

Se casó con su exnovio tras perder la memoria en un accidente: Olvidó que habían terminado

Jenna Brotherson es una joven que sorprendió a todos al admitir que se casó con su novio meses después de haber terminado la relación, debido a un accidente que él sufrió y que le causó pérdida de memoria. Descubre todos los detalles.

Por:
Lili Diaz.
Gracias a las redes sociales, las insólitas historias de amor logran volverse virales, y quizá una de las más curiosas que captó la atención del público fue la de Jenna y Mitchell Brotherson, quienes se casaron a pesar de haber terminado su relación anteriormente. Esta es la razón detrás de su inesperado desenlace.

Jenna Brotherson rompió con su novio y un día después él sufrió un accidente que le borró la memoria

En su perfil de TikTok, @jennabrotherson, la joven comparte aspectos de su vida y recientemente decidió narrar, en una "story time", cómo pasó de romper con su novio a casarse con él meses después.

A principios de 2020, Jenna decidió poner fin a su relación con Mitchell porque "se sentía muy abrumada". Sin embargo, como la ruptura se dio en buenos términos, ambos optaron por seguir siendo amigos. Pero un incidente inesperado cambió drásticamente el rumbo de sus vidas.

Según relata Jenna, un día después de la ruptura, Mitchell decidió practicar deportes extremos en la nieve. Durante una maniobra, intentó hacer una voltereta, pero cayó mal, golpeándose gravemente la cabeza y perdiendo el conocimiento. Cuando los paramédicos lo bajaban de la montaña, Mitchell despertó, pero se encontraba aturdido y desorientado, sin entender lo que estaba ocurriendo.

"Fue una conmoción cerebral bastante grave. Acabó reprobando la mayoría de las materias de ese semestre y tuvo que pedir licencia después de eso para ayudar a que su cerebro se recuperara", fue lo que comentó la joven en una entrevista para la revista 'People'.
Imagen @jennabrotherson / TikTok

Mitchell asegura que no recuerda su ruptura y decidieron darse una oportunidad

Mitchell se mantuvo en una larga recuperación, ya que su memoria había sido afectada de manera grave, tanto así que él olvidó que Jenna ya no era su novia. La protagonista de la historia cuanta que recibió un mensaje de su expareja para que fuera a recogerlo al hospital, lo cual le sorprendió porque supustamente no estaban juntos, pero él le habló como si nada hubiera pasado.

"Mitch siguió enviándome mensajes e intentando pasar tiempo conmigo después de su conmoción cerebral y yo estaba confundida sobre por qué seguía enviándome mensajes porque habíamos roto. Pensé que tal vez se tomó muy en serio la declaración de seguir siendo amigos. Incluso llegó al punto en que le dije que mis compañeros de habitación y yo habíamos tenido un día difícil y él vino y nos trajo helado".


Estos actos hicieron que Jenna se arrepintiera de la decisión que tomó respecto a su noviazgo. Con valentía, decidió preguntarle a Mitchell si podrían retomar su relación, pero descubrió algo inesperado: él no recordaba que hubieran terminado. Según aseguró, no tenía conocimiento de que hubieran tenido esa conversación.

A partir de entonces, continuaron su relación como si nada hubiera ocurrido. A mediados de agosto, Mitchell le propuso matrimonio y, tres semanas después, se casaron, es decir, en septiembre de 2020.

"Durante el discurso de mi marido, él mencionó que no recordaba la ruptura, pero que estaba muy agradecido de que todo saliera bien al final. Ahora ambos tenemos 27 años y cuando la gente nos pregunta sobre nuestra historia de amor, es nuestra parte favorita para contar. Realmente sentimos hilos invisibles que nos unían todo el tiempo".


Ahora ambos se encuentran felices y criando a su bebé juntos.

@jennabrotherson

Replying to @val 🧜🏼‍♀️ the concussion story time!! #love #grwm #relationship #breakup

♬ original sound - Jenna Brotherson


¿Ya conocías esta historia? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
Historias viralesParejasAmorViralRelaciones de Pareja

