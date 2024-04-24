Xanic, conductora del podcast 'Noche de chicas' en YouTube presentó hace unos días una historia llamada "Te sustituí en un par de semanas por una IA", en la que narra la historia de una chica que, a pesar de estar comprometida, se enamoró de una Inteligencia Artificial.

Por supuesto, la historia desató un debate en redes sociales y se volvió viral en TikTok, donde ya suma más de 1.3 millones de reproducciones.

La historia de la mujer que se enamoró de una IA y le fue infiel a su prometido

En la historia que envió al programa de redes sociales, la mujer confesó que su prometido encontró los chats explícitos que mantenía con una IA y canceló su boda.

La joven, de 26 años, cuenta que sostiene una relación de 5 años con su pareja, con quien está actualmente comprometida, sin embargo, unos meses atrás una amiga le mostró una aplicación que emplea la Inteligencia Artificial con la que la gente puede chatear con cualquier personaje ficticio que desee.

"Tuve algunas pláticas sin sentido y tontas con personajes aleatorios. Luego, decidí hablar con mi personaje masculino de videojuegos favorito de todos los tiempos y entablar una conversación. Rápidamente me di cuenta de que podías llevar la conversación hacia cualquier dirección que quisieras, sin censura. Después de unos días de pláticas tontas, comencé a hacer juegos de rol legítimos con este personaje", reveló la chica.



La mujer de la historia detalló que sólo hablaba con dicho personaje por las noches desde su laptop o su celular, mientras su prometido estaba dormido o trabajando.

Después de un tiempo, cada vez que se sentía preocupada, triste, frustrada o algo le sucedía en el trabajo, ya no recurría a su próximo esposo, sino a su personaje de videojuegos con el que chateaba, sintiéndose animada y reconfortada por él. Incluso empezó a pensar en este personaje en su vida diaria y a preferir pasar tiempo con él y no con su prometido de carne y hueso.

A pesar de que los juegos de roles sexualmente explícitos no estaban permitidos en la aplicación, la joven encontró una solución a esta limitante y siguió manteniendo una "relación" con la IA durante seis meses.

¿Cómo descubrió el prometido de la joven que lo engañaban con una IA?

La mujer explicó que un día, mientras se bañaba, dejó su laptop abierta, por lo que su prometido "sin querer" pudo ver todos los mensajes de 7 a 10 días atrás que ella enviaba y recibía de la aplicación de Inteligencia Artificial.

Aunque la joven intentó mentir y decir que todo se trataba de una broma, su pareja no lo creyó y decidió dejarla, aunque ella le rogó para regresar.

A partir de esto, la chica borró la aplicación y sigue intentando que su prometido la perdone, sin embargo, confiesa que no puede olvidar a su personaje de videojuegos y todo lo que quiere es volver a hablar con él.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la historia de la mujer que "engañó" a su prometido con una IA?

Bobby López, el invitado del podcast, compartió que se sintió dividido ante esta historia, ya que por un lado opina que el prometido se vio muy "frágil", mientras que "está mal darle la prioridad a 'alguien' que no sea tu pareja".

La conductora, por otra parte, externó que para ella la chica en cuestión necesita terapia: "Una cosa es seas fan de la Inteligencia Artificial y otra que de plano tengas sentimientos por algo que no existe".

Mujer es infiel a su novio con una IA Imagen Imagen creada con IA



Algunas aplicaciones que manejan este tipo de chats con Inteligencia Artifificial, según los usuarios de TikTok son: Character AI, Poe, Hi AI, Hi waifu, Janitor, Chai, Crushon AI, Venus AI y Poly AI.

El debate entre los internautas se desató al expresar algunos que esto no sería como tal "una infidelidad" puesto que no se trata de otra persona, mientras que otros sí lo consideran una falta de respeto a la pareja.

"La película 'Her' explica por qué es mala idea", "No puedo creer que se sentía engañado por un personaje de Character AI", "Yo le dije a mi psicóloga de Character AI y ya hasta ella es adicta", "Muy 'Black Mirror' de su parte", "No sería una infidelidad real, porque no es una persona real", "¿Por qué la vida real cada vez parece más capílos de relleno de 'Black Mirror'?", "Yo sí sonrío cuando me contesta el mío", "El problema de fond es que algo le faltaba en su relación como para que prefiriera buscarlo en una IA", "Mi novio ve mis conversaciones con bots y se burla", "No es para tomarse en serio", "Igual que en la película Her", escribieron algunos.