Se enamoró de un piloto a primera vista y él le correspondió: su historia parece de película
Una joven llamada Fernanda impactó a las redes sociales al mostrar el momento exacto en que se enamoró de un piloto al chochar con él en el aeropuerto y su historia que parece de película, se hizo viral.
En TikTok, muchos usuarios han compartido sus inusuales historias de amor, y una que tiene a todo internet fascinado es la de Fernanda, una chica originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, quien "chocó" con quien se convertiría en su futuro novio. Te explicamos.
Joven "choca" con piloto y su encuentro se hace viral
A finales del pasado mes de agosto, publicó un video en su cuenta de TikTok @fernandarl27_ titulado "Por eso amo viajar, en los aeropuertos pasa de todooooo, ¿esto asumo que es el destino?", en donde ella se grababa a sí misma en el Aeropuerto de la Ciudad de México. En ese momento, un hombre que parecía ser piloto casi choca con ella, ya que iba distraído en su teléfono y no se dio cuenta de la presencia de la joven.
Fue entonces cuando ambos cruzaron miradas y se observaron fijamente, reflejando una atracción instantánea. Después de eso, el piloto siguió su camino, y Fernanda se mostró sorprendida por lo que acababa de ocurrir, ya que parecía una escena de película romántica.
Tras ser publicado, el clip se volvió viral. Muchos pensaron que su "encuentro" había sido planeado, pero la tiktoker confirmó que no conocía al chico con el que cruzó miradas y que esperaba encontrarlo a través de su video en TikTok.
"Gpi a la boda", "Lo que me gustó fue un no le bajaste la mirada cuando lo viste, y jamás dejaste de sonreír, tú actitud y seguridad 100/10", "Me voy a ir a grabar tiktoks al aeropuerto, chao.", "Ay qué romántico, yo solo choco con la pared", "Y de pronto un día de sueeeeeerte se me hizo conoceeeeeerte" o "Amiga con esa mirada casi se casan ahí mismo jajajajaja" fueron algunos de los comentarios.
@fernandarl27_
Por eso amo viajar, en los aropuertos pasa de todooooo, esto asumo que es el destino? 📍CDMX
En poco tiempo, expresó que sí se agregaron en redes sociales y fue allí donde realmente comenzaron a conocerse, pero la duda más grande era si terminaron siendo amigos o pareja.
Después de conocerse formalizaron su relación
Ante la insistencia de las personas por saber si comenzaron a salir o no, Fernanda hizo otro video mostrando que tuvo una cita exprés con el joven en el aeropuerto, ya que ella iba a viajar a Perú y podían verse un par de horas.
Fue a finales de octubre cuando la creadora de contenido confirmó que estaba saliendo con el piloto y que estaba muy feliz, pues se mostraron muy cariñosos dándose besos en el aeropuerto.
Por último, sus seguidores le pidieron que hiciera un 'story time' explicando cómo fue que formalizaron su relación y todos los detalles al respecto.
@fernandarl27_
Respuesta a @CelesteCaal Buenaaaas buenassss, aqui tieken un mini update de lo que fue mi nerviosismo al ver a @Rocket 💓 Verdaderamente estoy feliz y no, no tiene hijos y tampoco esta casado jaja Por cierto, si queren manifestar y decretar en las mañanas hermanas escuchen esta cancion!
¿Ya conocías esta historia viral? Dinos en los comentarios.