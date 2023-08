"Se me acabó la vida": La triste despedida de un abuelito y su esposa en su lecho de muerte

En un momento profundamente emotivo, un video ha arrasado en TikTok, capturando la esencia misma del amor y la despedida, pues ha acumulado más de 10 millones de vistas, y en él se puede ver a un hombre de avanzada edad despidiendo a su esposa, quien yace en su lecho de muerte.

La usuaria @fannyvalencia09, nieta de la pareja, compartió el triste momento en la plataforma, conmoviendo a corazones de todo el mundo.

Pareja se despide tras 73 años de casados: video hace llorar a millones en TikTok

3 días antes de que te fueras abuelita, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Mi abuelito te dijo 'Por allá nos vemos hija, si Dios nos da licencia', allí es cuando vi que te ibas a ir en paz y cuidarás a mi abuelito desde el cielo y a todos los que amas. Nos va hacer mucha falta, pero gracias a dios ya no estás sufriendo y estas en el cielito lindo", escribió la joven en la descripción del video.

En el clip, el abuelito se inclina con ternura hacia su esposa, cuya frágil mano sostiene con cariño. Con voz suave pero cargada de emoción, le dice:

"Por allá nos vemos, hija. Si Dios nos da licencia. A mí se me acabó el mundo", dice.



Muchos besos en toda la cara y un abrazo tierno sellan la despedida, mientras el amor y la conexión de 73 años quedan plasmados en segundos que se sienten eternos.

La reacción en línea no se hizo esperar, y los internautas acudieron a compartir sus propios sentimientos y reflexiones sobre el conmovedor video. Usuarios de todo el mundo dejaron comentarios expresando sus emociones y resaltando la importancia del amor y la compañía en la vida.

"El verdadero 'hasta que la muerte nos separe'", "Solo puedo decir que mis respetos para ese gran hombre que con el dolor despide a su compañera de batallas", "Ese sí es amor del bueno", "No sabemos nada del amor", "Se me hizo un nudo en la garganta", "Amor eterno y verdadero", "Yo no estoy llorando.. Ustedes están llorando", se lee en los comentarios.

@fannyvalencia09 07/26/23 Miércoles a las 9:27pm, 3 días antes de que te fuiste abuelita🕊️, todavia lo recuerdo como si fuera ayer 💔 mi abuelito te dijo “Por allá nos vemos hija, si dios nos da licencia”, allí es cuando vi que te ibas a ir en paz y cuidarás a mi abuelito desde el cielo y a todos los que amas❤️🙏🏼 Nos va hacer mucha falta, pero gracias a dios ya no estás sufriendo y estas en el cielito lindo🕊️✝️ ♬ sonido original - La Muchachita Alegre🤠

La historia detrás de este video se ha vuelto un recordatorio poderoso de la profundidad y el alcance del amor humano. A medida que el mundo se une para compartir y reflexionar sobre esta emotiva despedida, la pareja se convierte en un faro de esperanza y conexión en un momento en que el mundo más lo necesita.