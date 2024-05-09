Mujer despierta de una noche de fiesta y descubre que olvidó por completo a su esposo infiel

Video Joven descubre que su novio la engaña: su familia y amigos ya sabían ¡y nadie le dijo nada!

Tras una noche de fiesta con sus amigos, una mujer despertó en un lugar que no era su casa al día siguiente, sin recordar además nada de lo que había pasado. Su cartera, su auto y su celular estaban intactos, pero olvidó lo que supuestamente era lo más importante en su vida: a su esposo.

La joven no recordaba haberse casado ni ninguno de los momentos que pasó con él o con su mejor amiga, con quien su marido le había sido infiel. Por supuesto, esto tiene una explicación que ella relató y contaron en el podcast 'Noche de chicxs'.

PUBLICIDAD

La historia de la mujer que despertó de una noche de fiesta y olvidó por completo que tenía esposo

La mujer, quien no quiso revelar su nombre, aseguró que tras una noche donde se le pasaron las copas, despertó en un parque y pensó que se había quedado dormida al intentar ir de casa de su amiga a su casa en medio de la madrugada. Regresó a su casa sin mayores complicaciones, descubrió que ahí estaba su coche y dentro de éste su celular, así que durmió sin mayores preocupaciones.

Tras encender su teléfono (que se había quedado sin pila), descubrió que estaba inundado de llamadas perdidas y mensajes de todos sus amigos, además de un contacto que no reconocía, al cual tenía guardado como 'Esposo' con un emoji de corazón.

La joven quedó perpleja y confundida al leer de su "esposo" que se cuidara, que la amaba y que lamentaba mucho lo que había pasado; pues ella aseguraba que no tenía esposo, por lo que le escribió a una de sus mejores amigas para que le aclarara la situación.

"Yo me eché a reír, creyendo que era broma. Aparentemente, yo había ido a buscar a mi esposo y lo encontré besándose con mi mejor amiga. Obviamente, esto sonaba ridículo, porque yo no tengo esposo", leyó Xanic, la presentadora del podcast.



La mujer anónima continuó su relato diciendo que en un chat grupal, donde estaban incluídos su esposo y su exmejor amiga, le sugirieron que fuera al hospital, pues estaba preocupando a todo el mundo. Ella, por su parte, no entendía lo que pasaba.

"Un psiquiatra determinó que tenía algún tipo de trastorno disociativo, dado que lo único que no recordaba era a mi esposo y a mi mejor amiga. Su conclusión fue que debió haber sido demasiado emocionalmente traumático lo que sucedió esa noche y simplemente se bloquearon sus recuerdos de todos los pensamientos relacionados con ellos", explicó.

¿Cómo reaccionó el esposo al olvido de su esposa tras enterarse de su infidelidad?

En una segunda parte de la historia, después de que la mujer se reunió con sus amigos y la supuesta mejor amiga, decidió ver a su esposo y confrontarlo para que él le contara la verdad.

PUBLICIDAD

A pesar de no recordarlo, la joven se descubrió haciendo algunas cosas involuntariamente, para las que se dio cuenta de que la memoria corporal estaba intacta, como prepararle el café como le gusta o estremecerse con su contacto.

Él confesó que la relación con su mejor amiga se dio desde que ellos habían estado teniendo problemas matrimoniales, pues no han podido concebir un hijo, lo cual ha agregado tensión a la pareja.

El esposo mostró los mensajes de whatsapp que sostenía con su amante, con la cual llevaba un mes y una semana. Todo empezó cuando ambos tuvieron una noche de copas y se besaron estando borrachos.

Cuando él le confesó que estaba reuniendo el valor para divorciarse de ella e irse a vivir con "su verdadero amor", la mujer le dijo que podrían comenzar los trámites de divorcio, para ser felices por separado, ya que ella ni siquiera se acordaba de él. Sin embargo, todo dio un giro cuando él aseguró que, tras lo sucedido, se había dado cuenta de que aún la amaba a ella y no quería abandonarla.



Al final, él pidió que reconsideraran el divorcio y sólo se dieran un tiempo para estar separados, mientras él hacía un esfuerzo porque ella lo recordara y sugería tomar terapia.

¿Cómo reaccionaron los internautas al conocer la historia de la mujer que olvidó a su esposo?

Los usuarios de TikTok desataron todo tipo de teorías al respecto, pero también relacionaron esta historia viral a series y películas de ciencia ficción, aunque algunos aseguraron que esto puede suceder en realidad.

Por supuesto, también hubo a quienes les encantaría que les sucediera para olvidar a sus exparejas definitivamente.

"Jamás había oído una historia así", "Es como la serie de 'Si lo hubiera sabido'", "Qué bendición", "Parece una de esas historias de cambio de realidad", "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos en la vida real", "Error en la Matrix, cambió de dimensión", "Llegó a un estado de desconexión por el suceso, como en la película de 'Me vuelves loca' de Aislinn Derbez... Me ha pasado", "Se vio 'Como si fuera la primera vez' de Adam Sandler", "Ojalá pudiera hacer eso", "Mi neuro me comentó que si hay episodios de dolor, el cerebro tiene la capacidad de borrar todos los recuerdos, porque me sucedió", "¿No será que es una broma grupal? Estaría genial", "Es la favorita de Dios", opinaron algunos.



La historia de esta mujer nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante. Las decisiones que tomamos en un momento de euforia pueden tener consecuencias devastadoras. La infidelidad, la amistad rota y la confusión emocional se entrelazan en este relato que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas. Y realmente, ¿quién no quisiera olvidar algo tan doloroso y comenzar de nuevo con el mínimo esfuerzo?