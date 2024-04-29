Va a terapia para superar a su ex y descubre que la psicóloga anda con él: su historia se vuelve viral

Una joven argentina decidió buscar ayuda profesional para superar los traumas que le dejó su exnovio, sin imaginar el sorprendente giro de los acontecimientos que la vida le traería al elegir a una también joven psicóloga, que terminó descubriendo que era la nueva pareja sentimental del susodicho.

La chica, de nombre Camila Galleano, ya tiene más de 3.5 millones de vistas en TikTok gracias a su historia tan personal llamada: "Storytime de la vez que me enteré que mi psicóloga estaba tirando a mi ex".

¿Cuál es la historia viral de la joven que descubrió que su psicóloga era la nueva pareja de su ex?

La protagonista de esta historia había estado lidiando con una relación tóxica y dolorosa. Para sanar su corazón roto y dejar atrás los traumas que le provocó su expareja sentimental, decidió acudir a terapia con una psicóloga. La terapeuta, a través de sesiones regulares, la ayudaría a superar los obstáculos emocionales y a encontrar la paz interior.

Todo iba según lo planeado e incluso Camila aseguró que ya le había tomado cariño a su psicóloga, hasta que un día, ésta le dijo que no podía tratarla más, sin ningún tipo de explicación. A la joven no le quedó otro remedio que aceptarlo.

Después de un tiempo, durante una salida nocturna, la chica se encontró con su psicóloga en un lugar inesperado. La sorpresa fue aún mayor cuando vio a la terapeuta besándose apasionadamente con su exnovio. El mismo ex por el que había asistido a terapia durante seis meses y con quien había compartido sus más profundos sentimientos y pensamientos.

La joven no podía creer lo que veía. La persona en la que confiaba para ayudarla a superar su pasado estaba involucrada sentimentalmente con el causante de su dolor, lo cual le provocó mucha confusión.

A pesar de la "traición", decidió dejar atrás ese capítulo de su vida y seguir adelante.

Camila menciona que lo irónico es que ahora se encuentra pagando la terapia de haber ido a terapia.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la historia de la joven que fue a terapia con la nueva pareja sentimental de su ex sin saberlo?

La historia de esta joven se volvió viral en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones y comentarios. Algunos se preguntan si la psicóloga sabía que el hombre era el ex de su paciente, mientras que otros cuestionan cuánto tiempo duró la terapia antes de que se descubriera la verdad.

"Hay una serie en Netflix parecida, se llama 'Gypsy'", "¿Ella sabía que era tu ex?", "Seguro se enteró la psicóloga cuando le dijo que ya no podía verla más", "Quiero pensar que la psicóloga estuvo con el ex desde antes", "Neta los psicólogos no ayudan en nada", "Ella pensó que lo podía curar", "He conocido muchas psicólogas y me enterado de muchísimas cosas", "Un razón más para no ir a la psicóloga", "Esa psicóloga se llevó el trabajo a casa", escribieron algunos.

Así que, la próxima vez que busques ayuda profesional para superar una ruptura, asegúrate de que tu terapeuta no tenga conexiones inesperadas con tu pasado amoroso. Y recuerda que, aunque la vida puede ser sorprendente y a veces supera a la ficción, siempre hay espacio para sanar y crecer.