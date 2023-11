De economista a vendedor de piñatas: dejó su trabajo, puso negocio y cautivó con su historia

Un hombre se viralizó al contar su historia de economista a fabricante de piñatas.

No es extraño encontrar historias de personas que renuncian a sus trabajos por perseguir otros sueños u obtener mayores comodidades, incluso si esto significa cambiar de una profesión que se considera buena a otra con menores salarios.

El siguiente caso ha impactado a TikTok.

Renunció a su trabajo como economista para vender piñatas: historia viral

Piñatas Geek es un negocio mexicano especializado, como su nombre lo indica, en la venta de piñatas. Lo que hace únicas sus creaciones es que están inspiradas en personajes de la cultura geek, como anime, cómics, videojuegos, así como otros de su imaginación.

El pasado 27 de noviembre, compartieron en TikTok la historia detrás del emprendimiento. Todo fue idea de un joven economista, que “no era feliz” en su trabajo y deseaba “ser su propio jefe”.



Entonces, combinó su gusto por los personajes de la cultura pop con su talento para “crear cosas con las manos” y empezó a idear la manera de hacer piñatas más originales.

Sus primeras creaciones tuvieron tanto éxito que, poco a poco, comenzó a crear un catálogo que iba creciendo conforme aumentaban sus pedidos.



Afortunadamente, en el proceso no estuvo solo: su novia le ayudaba “cuando podía”, haciendo entregas y hasta siendo la encargada de “perfeccionar la técnica”.

Fue así como el joven se dio cuenta que deseaba casarse con ella, aunque consideró que “necesitaba ganar más” dinero para ello. Para lograrlo, trabajó más arduamente.



Una vez que contrajeron matrimonio, ambos se dedicaron de tiempo completo al negocio, que siguió creciendo a la par de su familia.

Ahora, según comentó el dueño en el clip, hasta su hijo “es parte del equipo” y tienen una agenda llena de pedidos.

Internet reacciona a historia del economista que dejó su trabajo por emprender

El video de Piñatas Geek se viralizó rápidamente en TikTok, donde alcanzó 3.8 millones de reproducciones, casi 500 mil ‘likes’ y miles de comentarios.

A través de estos, los internautas expresaron sus opiniones de la historia del dueño del negocio: mientras que unos la aplaudieron, otros no entendieron por qué cambió de profesión y más de uno señaló el gran apoyo que ha sido su ahora esposa a lo largo de los años.

“¿Me estás diciendo que estudiar (una carrera universitaria) vale para pura m… y que si me dedico a las piñatas puedo tener todo lo que quiero?”, “Muy chido y todo, pero la carrera sí fue un sacrificio para tus papás, qué decepción para ellos”, “No comprendo, ¿por qué trabajar más por menos?”, expresaron quienes no entendieron sus decisiones de vida.



Por su parte, los que celebraron su historia comentaron:

“Hizo boda, casa y demás vendiendo piñatas y uno aquí encerrado (en la oficina), mejor pongo emprendimiento”, “Qué hermosa historia”, “A veces trabajas en cosas que no te gustan por no decepcionar a tus padres o familia cercana, pero hay que dejar de lado el miedo de lado” o “No importa qué estudies, tú elegirás tu camino aunque no sea el esperado y si realmente es lo que quieres, te irá bien”.



Entre los mensajes que señalaban la importancia que tuvo su esposa en el camino, se leían:

“Jamás dejes a esa mujer que te acompañó y confió en ti”, “Y recuerden: la mujer que estuvo contigo cuando no tenías nada, merece perdurar ahí cuando lo tengas todo”, “Esa es una verdadera historia de amor”, “Me encanta que tu pasado, tu presente y tu porvenir sean con la mujer que te apoyó siempre”.



Cuéntanos en los comentarios qué te pareció a ti la historia.