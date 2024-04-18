Trabajo

8 tipos de compañeros de trabajo que hay en la oficina: ¿Eres el que siempre tiene hambre?

En las empresas se encuentran diferentes tipos de trabajadores y estos son algunos de los más comunes que puedes encontrar en tu oficina.

Por:
Lili Diaz.
En el entorno laboral, los compañeros de trabajo desempeñan un papel crucial en nuestra experiencia diaria. Desde el compañero quejumbroso hasta el chismoso, aquí hay una visión general de algunos tipos comunes de personas que puedes encontrar en cualquier empresa:

El colaborador entusiasta

Este tipo de persona se caracteriza por su actitud positiva y disposición para ayudar a los demás. Siempre está dispuesto a ofrecer apoyo, ya sea asumiendo tareas adicionales o brindando palabras de aliento y por si fuera poco tiene un exceso de energía positiva que en algunos casos para otras personas puede ser molesta.

El que se queja de la empresa, pero no renuncia

En los lugares de trabajo no falta aquella persona que se la pasa quejándose ya sea de sus jefes, compañeros, salario o actividades diarias al punto de incluso tener colapsos mentales y terminar en lágrimas, pero lo curiosos de todo es que a pesar de su supuesto sufrimiento y de sus amenazas de renuncia, jamás toma la iniciativa real para hacerlo.

El que siempre está cansado

El compañero de trabajo que siempre está cansado es aquel que muestra constantemente signos de fatiga y agotamiento en el entorno laboral sin importar la hora o si tuvo días de descanso previos. De hecho, puede presentar dificultades para mantenerse concentrado, tiene una falta de energía constante, un rendimiento laboral disminuido y hasta podrías atraparlo "descansando los ojos" por un par de minutos en su escritorio.

@danivallem

Ustedes cuales son ? Etiqueten a sus amigos. Faltan muchos tipos de compañeros hahaha 😂

♬ sonido original - Dani Valle

El compañero chismoso

En las oficinas siempre existe la o las personas que se encargar de difundir información sobre otros, ya sea un rumor o una verdad a medias. Se pueden identificar fácilmente porque suelen reunirse cerca de la cafetera para "echar chismecito" y tratar de ser "amistosos" con todo el mundo.

El que siempre tiene hambre

Asistir temprano a la oficina suele ser agotador y es imposible que falte aquella persona que diga en voz alta o solo a sus compañeros cercanos que tiene hambre. Algo a resaltar es que dicha frase la menciona en numerosas ocasiones y cuando es la hora de la comida o compra un snack para calmarla se vuelve la persona más feliz del mundo.

El que se cree dueño de la empresa

Existen personas que por alguna razón desconocida llegan a hablarles a sus compañeros o asignarles tareas como si fueran los mismísimos dueños de la empresa, lo cual puede hacer el ambiente hostil debido a la prepotencia.

Suelen ser personas no gratas debido a su deseo de poder e incluso aduladoras con los jefes para poder obtener un mejor puesto en el futuro.

@danivallem

Cual eres tú y tus compañeros ? 😃

♬ sonido original - Dani Valle

El Fiestero

Este compañero siempre está organizando eventos después del trabajo. Desde cenas, salidas al anto hasta fiestas de cumpleaños, no hay semana sin una celebración. Incluso es muy probable que gracias a él comiences a conocer mejor a tus compañeros, ya que le encanta integrar personas nuevas y en general convivir con todos.

El tímido

Normalmente es una persona reservada y no le gusta llamar la atención. Puede ser difícil conocerlo bien y puede pasar desapercibido en el trabajo. Sin embargo, una vez que se gana su confianza, puede ser una persona muy leal y comprometida.

@not.sure.tbh4

Which one are you? Im the one thats always tired 😴 #relateable #workhumor #funnyvideos #CapCut

♬ original sound - SpongeBob background music

