Joven de 23 años, desesperada tras ser despedida de su trabajo 12: “Me rindo”

A la conversación se sumó el testimonio de una joven española, quien contó en TikTok que, a sus 23 años ha pasado por 12 puestos. ¿La razón? Te contamos.

Joven de 23 años se viralizó por quejarse de no encontrar trabajo tras cambiar 12 veces

Elena Fuentes (@elenafuentes99) es una joven española que suele usar TikTok para compartir lo que le sucede en su día a día. A finales de septiembre de 2023, publicó un video de casi 2 minutos en el que se le veía notoriamente afectada porque la habían corrido del trabajo.

La cuestión, como explicó, no era solo la pérdida de ese empleo, sino que era el duodécimo empleo que había tenido y perdido en su corta vida:

“Tengo 23 años, he trabajado en 12 sitios distintos. En 12. Voy a por mi trabajo número 13”.



Según explicó, “siempre” tenía la misma experiencia: cundo la contrataban, le decían que tenía todas las aptitudes para un puesto, pero, con el paso de los días, la terminaban corriendo: “En una, porque ya no tenían sitios, en otra porque las horas al final no les daban porque volvía a otra y resulta que yo estaba sustituyendo a alguien sin saberlo, en otra porque no encajo…”.

Su situación había llegado al punto tal que se sentía completamente desmoralizada: “Me rindo (...) Total, que ahora estoy en crisis existencia de si sigo buscando un trabajo y vuelvo a empezar y, por otro lado estoy… no sé, me hago mi empresa o algo, me pongo a pasear perros todos los días”.

El video se viralizó con más de 300 mil vistas, 10 mil ‘me gusta’ y más de 2 mil comentarios. En esta sección, los internautas le mostraron su apoyo a la joven, coincidiendo en que el empleo atraviesa una situación difícil en España.

“Así es la clase empresarial en España,que no te engañen, tú no tienes la culpa, suerte y ánimos”, “Yo tengo 29, mejor no te deprimo contándote”, “Tengo 18, me fui de España porque sabía que no tendría ni una mísera oportunidad de trabajo”, “Yo tengo 43 y en 9 meses, 3 trabajos…. con carreras y experiencia”, “Te juro que pensaba que era la única que estaba en esa situación, 21 años, me han engañado como han querido, 9 empresas más o menos y tengo el corazón tristísimo”, “Pues es que no hay trabajo en España, nadie quiere ser empresario, y es muy complicado despedir y por eso no contratan”.



También hubo múltiples usuarios que la animaron a especializarse en algún área con algún tipo de estudios o volver a aplicar a trabajos.

De igual manera, se hicieron presentes los comentarios que cuestionaban por qué había tenido tanta rotación en su vida laboral:

“Revisa en qué fallas para mejorar”, “A lo mejor debes corregir algo”, “Pienso que 12 trabajos es mucho”, “Que te echen de 12 trabajos es para hacérselo mirar”, “¡Hay que poner un poco de ganas y entusiasmo!”.

Joven explicó por qué ha tenido 12 trabajos a sus 23 años

Luego de que su video se viralizó, múltiples internautas también cuestionaron a Elena Fuentes por qué había tenido tantos empleos a su corta edad.

Así fue como, un par de días después, compartió otro video explicando a qué se debían tantos cambios. Por un lado, la mayoría de los puestos en los que había estado, eran temporales (aunque no siempre lo aclaraban) y, en otros, la despedían por no tener una buena relación con sus compañeros o jefes.



Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas de la experiencia de Elena Fuentes en el mundo laboral?, ¿crees que los jóvenes se enfrentan a un panorama difícil o que ella está haciendo algo mal en su experiencia?