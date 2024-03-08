Madre latina trabaja como albañil para sacar a su hija adelante y su inspiradora historia se viraliza

Video La mujer que destruyó su casa con tal de no dejársela a su suegro que la desalojó: "A mí me ha costado"

Mezclar cemento, pegar tabiques para levantar muros, cargar costales con material y hacer trabajos de herrería son algunas de las actividades que hacen día a día los albañiles, y una mujer se volvió famosa en redes después de mostrar que ella también se dedica a dicha actividad.

Mirian Reyes, la mujer que rompió estereotipos y se convirtió en albañil

Miariam Reyes, originaria de una pequeña comunidad en Honduras, tomó la decisión de trabajar como ayudante de albañil para poder mantener a su familia y asegurar un futuro mejor para su hija. A pesar de los estereotipos de género arraigados en su sociedad, donde el trabajo en la construcción es visto como dominio exclusivo de los hombres, ella ha destacado en su trabajo, demostrando habilidad, determinación y valentía.

Fue gracias a una entrevista publicada en la página 'Taulabe Taulabe' en Facebook que su nombre se volvió famoso, pues allí explicó un poco de su vida y cómo llegó a ser una experta en la albañilería.

De acuerdo a sus palabras, Miriam colabora con su hermano y aprendió a hacer todo observando a los demás trabajar. Además, narró que su esposo ahora se encuentra laborando en Estados Unidos y si bien tiene un buen ingreso, ella quería hacer algo más que ser ama de casa.

Miriam cuenta cómo es ser albañil y manda un poderoso mensaje a las mujeres

En un día normal, la latina se levanta temprano para llevar a su hija a la escuela. Después se dirige a su empleo como ayudante de albañil y, dependiendo de la carga de trabajo, puede retirarse entre las 5 y las 8 de la noche.

"Aprendí viendo y me gusta el trabajo. Las mujeres también podemos, y no podemos depender solo de un hombre. Aquí estamos echándole ganas a la vida porque no queda de otra", comentó.



Miriam usó la entrevista para promocionar su trabajo e invitar a quienes lo vieran a llamarla si tenían algún encargo para ella y su hermano, el cual harían gustosamente.

Lo que nadie esperó es que el clip se volviera viral a nivel local, luego nacional y después llegara a otros países, pues su historia está siendo retomada por medios de divesas naciones.

En la sección de comentarios, las personas están felicitando al entrevistador por dar a conocer la emotiva historia de Miriam e incluso han dejado mensajes de aliento para ella.

"Eso qué chingona mujer", "Un aplauso para ella es un gran guerrera", "Me enorgullece esta mujer nos da a demostrar que si se puede y si es una madre de trabajo ejemplar", "Wow me encantó ver a una mujer albañil, gracias por darla a conocer en redes", "Mis respetos para esta increíble mujer", "Eres una mujer todo terreno sin duda" y "Felicidades chica todo se hace con esfuerzo y dedicación", fueron algunos de ellos.

