Borró la base de datos de su trabajo cuando supo que la iban a despedir: su motivo causó debate

Las redes sociales nos acercan todo tipo de historias relacionadas con el trabajo: desde aquellas personas que son despedidas injustamente, quienes viven momentos embarazosos en su jornada laboral hasta quienes generan debate sobre ciertas circunstancias. Tal es el caso de una chica argentina que creó una intensa conversación en Internet con su historia.

Joven borra la base de datos de su trabajo al enterarse de que la iban a despedir

Florencia Gallo (@flortgallo1) es una joven argentina que suele usar sus redes sociales para compartir vistazos de su día a día. Hasta principios de julio, sus publicaciones no generaban mucha interacción, sin embargo, eso cambió con un solo video, en el que cuenta el drama de su último trabajo.

Según relató en un clip de 26 segundos, durante 2 años trabajó en una clínica dental sin contrato y sin seguridad social. El día en el que pidió un aumento de salario, no solo se lo negaron, sino que la despidieron, dejándola “sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo m… hacer para comer”. Su respuesta fue sencilla pero contundente: eliminó la base de datos que había creado para llevar el registro de los pacientes.

Joven se hace viral por borrar la base de datos de su trabajo cuando se enteró que la iban a despedir Imagen TikTok



Si bien publicó el video a finales de mayo, no fue sino hasta finales de junio que se viralizó. Esto, luego de que una cuenta en X (la red social previamente conocida como Twitter) compartiera la publicación y ganara mayor atención.



Tras las miles de reproducciones que acumuló, Florencia contó el resto de la historia a sus seguidores en TikTok. Según aseguró, “la verdadera razón” por la borró la base de datos fue que su exjefe acusaba a todos sus exempleados de robarle insumos de la clínica.

“Yo sabía que mi destino era que me acusaran de robar algo. Entonces yo dije: ‘A mí no me van a acusar de robar plata de la caja (era la encargada de llevarla) (...) Yo voy a decidir qué se va a decir de mí’ y me llevé los datos”, relató.

@flortri__ ya dejen de tirarme hate y como recomendación fijense dónde se atienden che... Yo igual de odontología 0. orgullosamente estudiante de estadística, a favor de los datos ajajja ♬ sonido original - Flortri



No obstante, aseguró, a los dos días de haber dejado el trabajo, regresó la base de datos porque sintió “lástima” por los pacientes, que resultaban afectados, puesto que no podían acceder a su expediente.

Internet reacciona a la historia viral de la joven

Luego de la atención que ganó la historia de Flor, cientos de internautas expresaron su opinión. De manera general, los usuarios de redes sociales se dividieron entre quienes la apoyaron por ‘vengarse’ de un empleador que la tenía en malas condiciones y quienes señalaron que su actuar no fue correcto.

Los primeros, le externaron su respaldo con mensajes como:

“Estoy en el mismo rubro que vos y me quedé sin trabajo en febrero. Me llevé todo y cambié todas las contraseñas. Me llamaron a la semana para volver”, “Heroína, hice lo mismo”, “Reina, así se hace”, “Gracias en nombre de tanta gente que vivió algo así”, “Yo la apoyo”, “No la hubieras devuelto”, “Actuó bien”, “Reina, hiciste lo que tuviste que hacer”, “¿Quién te va a reclamar, si no fuiste empleada de nadie? (Borraste la evidencia)”, “Qué lindo y satisfactorio se habrá sentido” o “Ahora necesitamos el nombre de la clínica para dejarle malas opiniones”.



Del lado contrario, muchos rechazaron su actuar con comentarios como:

“Imagina potenciales personas que te podrían contratar viendo este video”, “Si tu próximo empleador ve este video, ¿crees que sería algo bueno para vos?”, “Yo que ella lo hacía en silencio”, “Nadie va a darle empleo, solita se puso la soga al cuello”, “La quiero ver consiguiendo laburo si llegan a ver esto en donde se postule a trabajar”, “No se paga con la misma moneda”, “Con esto demuestra que la clínica no estaba equivocada en echarla”.



Tampoco faltaron los internautas que comentaron que ninguno de los involucrados actuó correctamente:

“No debió haber hecho eso, pero si el empleador no tenía un respaldo decente, fue su error” y “Mal el dueño y mal vos”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.