Mujer se queja de que le descuenten de su sueldo por faltar al trabajo: lo llama un “abuso”

La queja de esta joven sobre una norma laboral desataron todo una polémica en redes sociales.

Por:
Ericka Chavez.
Una joven se hizo viral en TikTok por su inusual queja sobre el trabajo: calificó como un “abuso” el hecho de que le descuenten los días no trabajados. Las redes sociales no la perdonaron y generó gran polémica.

Mujer tacha de “abuso”que descuenten los días no trabajados: video viral

A través de redes sociales, los internautas pueden exponer sus opiniones sobre el empleo, sin importar lo peculiares que sean. Eso sí, poco o nada los exime de la crítica pública, especialmente si se encuentran con la suerte de sus publicaciones se hagan virales.

Eso es precisamente lo que le pasó a ‘Deisymor’, un joven de Cali (Colombia), que actualmente reside y trabaja en Chile.

El 19 de enero pasado, la chica publicó en su cuenta de TikTok un video quejándose de un detalle sobre la dinámica laboral: “¿cómo así que si falto un día me van a descontar un día de sueldo?”. Además, calificó como un “abuso” al país entero por tener esta regla.

“Conseguí trabajo y dizque si falto un día, me van a descontar un día, ¿cómo así? O sea, ¿que si yo falto una semana, me van a descontar la semana? Chile es un abuso. Yo estoy enfadada con Chile. Yo no puedo más con este país”, comenta en el video de apenas 31 segundos.
@deisy_mor

#chileesunabuso #flypシ #soycolombiana🇨🇴 #chile🇨🇱 #vivachilectm #escorpio♏ #tiktokers_official_team

♬ sonido original - Deisymor

Tal como contó, previamente había expuesto en su perfil de la red social que estaba en busca de trabajo.

Lo cierto es que esta no es la primera ‘queja’ que ‘Deisymor’ comparte sobre Chile. También había expresado su descontento con el hecho de que los chilenos “no pagan pasaje” y se saltan los torniquetes, o que les “ponen muchas piedras en el camino” a los extranjeros que buscan trabajo ahí.

@deisy_mor

#😡estoyenfadaconchile #viral #tiktok #influ #chile🇨🇱 #soycolombiana🇨🇴 #flypシ #tiktokers_official_team #latinoamericano

♬ sonido original - Deisymor


Por estas publicaciones, así como por la repetición excesiva de la expresión “a lo bien”, se podría deducir que ‘Deisymor’ hace estos videos de broma, aunque ella no lo ha expresado así.

@deisy_mor

#soycolombiana🇨🇴 #chile🇨🇱 #flypシ #tl13#mega#chilevisión #tiktokers_official_team #vivachilectm #latinoamerica #capcut

♬ sonido original - Deisymor

Internautas reaccionan al mujer que considera un “abuso” que descuenten días no trabajados

El clip en cuestión de la colombiana se hizo viral en TikTok, con más de 2.3 millones de reproducciones y miles de comentarios de otros usuarios que debatieron al respecto.

La mayoría de los internautas descalificaron las declaraciones de ‘Deisymor’ con mensajes como:

“¿Pero cómo te van a pagar un día no trabajado?”, “Será sarcasmo… ojalá”, “Obvio. Te pagan por trabajar, no por faltar”, “Aquí tenemos la mala costumbre de trabajar”, “Esto debe ser una broma”, “¿Y qué piensas, que te regalen la plata?” o “Si faltas una semana, no te la descuentan, te despiden”.


Otros comentaron con sarcasmo:

“Mi empleador me dijo que si no trabajo me despide, ¿pueden creerlo? Cada día peor”, “¿O sea que si nunca voy a trabajar no me van a pagar?”.


También se hicieron presentes quienes le aconsejaron buscar otro país para trabajar, si no estaba de acuerdo con las condiciones de Chile.

Varios internautas se quedaron con una duda en común: “¿En su país pagan por faltar?”, “Pregunta seria: ¿hay países en los que uno falta a trabajar y no descuentan plata?”.

Cuéntanos en los comentarios qué piensas de las declaraciones del video viral.


