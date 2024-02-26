Sorprenden a su jefe con un pastel por su cumpleaños: él los regaña y los manda a comprar uno más grande

Video Primer día de trabajo vs un año después: ya llegas tarde, echas el chisme con los compañeros y más

El pastel es uno de los elementos que no pueden faltar en los cumpleaños y un grupo de jóvenes decidió sorprender a su jefe con uno para conmemorar su nacimiento, pero la reacción que tuvo al verlo causó enojo en Internet, te explicamos.

En video, empleados regalan pastel a su jefe y reciben regaño de su parte: video explota en TikTok

PUBLICIDAD

El pasado 21 de febrero cuando la usuaria de TikTok @karlasalasruiz, publicó un clip donde mostró cómo ella y algunos de sus compañeros se organizaron para comprarle un pastel a su jefe y cantarle 'Las Mañanitas'.

Fue así que le hicieron entrega de la tarta que estuvo decorada con una vela de chispas, la cual encendieron para posteriormente comenzar el famoso canto. Durante este momento el hombre se mostró un poco incómodo y aunque los presentes le sugirieron darle una mordida a su pastel, se rehusó.

Inmediatamente, con un tono serio, el festejado dio una instrucción que causó revuelo en la red social, pues pareció haber regañado a sus empleados por llevarle el pastel.

"¿Ya?, vete a comprar un p**** pastel decente y feliz día de cumpleaños. ¡Adiós, adiós!, pues no me trae esta c********* ¡vámonos!, un p***** pastel que todo el mundo come t córtalo bien", fue lo que comentó con un tono de voz alto.



El material no tardó en hacerse viral y en menos de una semana ya cuenta con más de 3 millones de vistas. En la sección de comentarios, muchos condenaron la manera en que trató a los jóvenes que solo quisieron sorprenderlo y otros, expresaron que de hecho su reacción de enojo se presentó porque no podía compartir el pastel con los demás debido a su tamaño, así que pidió que trajeran uno más grande.

"Sí, pero no son maneras, a gritos no", "Bien dicho, él quiere compartir con todos, para él está mal visto el comiendo y los demás mirando", "¿Así trata a sus empleados? eso habla muy mal de él", "A principio me molesto.... Pero ya entendí su punto y tiene razón", "Yo jamás trabajaría en un lugar donde me hablan y me mandan así, qué pelado", "Es que sí, el quería compartir el pastel con todos, por eso lo dijo" y "La verdad tiene razón, el pastel es para compartir no para que lo vean comer", es lo que expresaron.

Historia viral hizo que los empleados también fueran regañados por los internautas

Incluso otros se dedicaron a regañar a los jóvenes por comprar un pastel diminuto y hacer enojar a su jefe, pues en su opinión debieron invertir más dinero en el detalle.

"¿Quién fue el tacaño que compró el pastel? muy mal", "Es que también ustedes, se hubieran cooperado de 50 por persona como mínimo y sí sacaban buen pastelito", "Creo que lo hicieron por obligación y no por que les nacía festejar el cumple del jefe", "En el pastel se nota lo codos que fueron", "Creo que le dijo más coraje que no había pastel para compartir entre todos" y "La culpa la tienen los que compraron el pastel, obvio es uno grande, si van a hacerlo, háganlo bien".



Aún cuando se pensó que el hombre no disfrutó su cumpleaños, en un segundo clip que tenía de fondo la canción 'Toxic' de Britney Spears, se reveló que de hecho sí lo hizo una vez que recibió un pastel más grande y estuvo rodeado de sus empleados en un restaurante.



¿Tú qué piensas de este video viral? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD