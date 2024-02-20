Joven se muda a Francia y presume su “impresionante sueldo” como recepcionista: solo trabaja 3 días
La joven asegura que gana lo mismo por tres días de trabajo que lo que recibía por 40 horas o más de jornada a la semana pero muchos no le creen.
Mujer revela el 'impresionante salario' que recibe por tres días de trabajo como recepcionista en Francia y se vuelve viral pues ahora todos quieren seguir sus pasos.
Española se muda a Francia y presume cuánto gana
La usuaria de TikTok laurisml2, quien se había hecho viral con anterioridad al narrar situaciones desagradables que ha pasado en su trabajo como recepcionista, vuelve a cobrar relevancia al revelar su ‘increíble’ salario.
De acuerdo con la chica tras mudarse de España a Francia recibe el salario que tenía en su país por trabajar 40 horas, o más, semanales, solo que ahora únicamente labora 3 días a la semana.
Al hablar sobre las diferencias que puede existir entre los costos de vida de cada país, la mujer afirma que no difieren en mucho.
“Yo vivo en Toulouse, no hay tanta diferencia de precios. Se nota en la carne, pero en lo demás, es súper parecido. Peluquería, normal, discotecas, lo mismo, el transporte público igual, diez euros al mes, y viajes ilimitados, no hay diferencia”, comentó.
Aunque destacó que en cuestión de la renta de vivienda sí podría haber una diferencia notable, seguía valiendo la pena el cambio a tal modo que no dudó en hacer un llamado a los jóvenes de su generación para seguir sus pasos.
"Lo único que les podría decir, es el tema del alquiler. Sí que hay algo de diferencia, pero tampoco es eso que digas, ‘¡wow! Les recomiendo venir a Francia, está cerquita de España, y pueden volver a casa algún fin de semana", agregó.
La joven asegura que es una gran opción para desenvolverse profesionalmente, aprender otro idioma, ahorrar y abrirse a otros caminos de oportunidad en general.
“Es una oportunidad que, de verdad, recomendaría a todo el mundo, aprendes un nuevo idioma, te espabilas un poco, que viene bien de vez en cuanto. Yo estoy muy contenta", finalizó.
Tiktok reacciona a ‘increíble’ sueldo de española en Francia
Los argumentos de la mujer fueron suficientes para algunos usuarios de TikTok que de inmediato lanzaron todo tipo de preguntas para conocer a fondo qué tienen que hacer para vivir una experiencia similar, aunque muchos más cuestionaron sus datos pues ellos fueron testigo de cosas diferentes.
“Mis hermanos viven en Francia… madre mía está todo carísimo”; “Toulouse está muy bien he vivido allí y en París y menuda diferencia”; “Nada de acuerdo contigo. Llevo 3 años en Toulouse y todo es súper caro, intenta no engañar a la gente”; “España es el país de Europa donde menos pagan”; “Yo también quiero ir a vivir y trabajar en Toulouse. Tengo pensado irme el año que viene”; “Anda di cuantas horas trabajas porque algunos de mi familia también trabajan en lo mismo que tú y sí se gana más pero tampoco mucha diferencia”, "¿El piso lo pagas tú sola? ¿Con un impresionante sueldo de 3 días a la semana? Venga no te lo crees ni tú", son algunos de los comentarios.