Mujer gana hasta 500 dólares ayudando a papás a elegir el nombre para sus hijos: servicio genera controversia

Existen trabajos que parecen ser insólitos y el de Steph Coffield, quien es una consultora de nombres, está sorprendiendo a redes sociales.

Desde hace años atrás emprender negocios se volvió una manera de ganar dinero, pero el que Steph Coffield inició, llamó la atención por ser único en su tipo y además, lograr ganar con él sumas significativas de dinero, te explicamos.

Mujer asegura ser una nombradora de bebés profesional y ayudar a los padres indecisos

La mujer que es ama de casa en Minneapolis, Estados Unidos, y madre de tres hijos se hizo popular en TikTok al comenzar a sugerir en su perfil, @nameswithsteph, nombres “bonitos y neutrales” para recién nacidos, debido a que se considera una nombradora de bebés profesional.

Sus clips la han hecho ganar más de 200 mil seguidores y viralidad, pues comparte cuáles en su opinión son los nombres en tendencia y no tan comunes que los padres pueden usar.

"A menudo quieres ponerle a tu hijo un nombre tradicional, tal vez sea un apellido o sea el tercero de una generación. En el caso de las niñas, tradicionalmente hemos prestado menos atención a ellas en la sociedad, por lo que terminan teniendo todas las posibilidades; por lo tanto, para las niñas, puedes elegir cualquier cosa", fue lo que comentó en una entrevista con el 'NY Post'.

La creadora de contenido afirmó que a raíz de su presencia en redes recibió muchos mensajes de personas solicitando sus servicios para ayudar a nombrar a niños y fue allí, que tuvo la idea de comenzar a cobrar por ello.

@nameswithsteph

On a scale from 1 to 10, how whimsical are you? (One being Sensible and Serious and Ten being Head in the Clouds and Playful) #nameswithsteph #babynameinspiration #uncommonnames #babynameconsultant #whimsical #wordname #namesdonthavegenders

♬ original sound - Steph | Name Consultant


Su empresa, 'Names With Steph', creció rápidamente y desde entonces, las parejas se acercan a ella para que encuentre el nombre perfecto hijo o hija, ya que asegura que los padres de hoy quieren que sus hijos tengan esa identidad única y un nombre atractivo para Instagram o TikTok en el futuro.

Steph Coffield puede ganar desde 25 hasta 500 dólares por cada servicio personalizado

La mujer de 40 años compartió en su Linktree que ofrece diversos servicios, empezando por el más barato de 25 dólares, donde los padres reciben una lista de 5 nombres diferentes, basados en los gustos de los padres y cómo describen a sus hijos.

Su paquete más costoso es aquel donde por 500 dólares brinda sugerencias de nombres ilimitadas, tres videollamadas con los padres y un certificado personalizado, el cual da una experiencia más interactiva de sus servicios.

"Si seleccionas este servicio de nombres de bebés de lujo recibirás:Hasta tres videollamadas de 40 minutos con Steph. Sugerencias de nombres ilimitadas. Correspondencia por correo electrónico ilimitada. Un certificado digital Name Glow con el nombre, origen y significado del bebé. Este servicio puede durar hasta tres meses, pero no más", es como lo describe.
@nameswithsteph

Frey and Rennick are my top picks! #nameswithsteph #nameconsultant #uncommonbabynames #vintagebabynames #babynameconsultant #babynameinspo2023

♬ original sound - Steph | Name Consultant


¿Tú qué piensas de este nuevo modelo de negocios? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
