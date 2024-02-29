Joven dice haber encontrado el “mejor trabajo del mundo” en París: “Se dedica a comer todo el día”

Video Los trabajos de ensueño, según TikTok: se la pasan en grande mientras ganan dinero

¿Cuál considerarías que es el trabajo de ensueño? Internet nos ha regalado múltiples (y hasta alocadas) respuestas a la pregunta de antaño, desde aquellos puestos en los que se labora ‘poco’ y se gana mucho dinero hasta algo tan insólito como ‘pedicurista’ de cerdos, pero que hace feliz a quien lo desempeña. Más recientemente, un joven se hizo viral al exponer el que considera el “mejor trabajo del mundo”; Internet coincidió con él.

Joven dice haber encontrado el “mejor trabajo del mundo” en París

‘Adri Molina’ es un chico español que usa sus redes sociales para documentar su día a día, en especial, sus “viajes y anécdotas”, según detalla en su biografía de TikTok.

El 18 de febrero pasado, colgó en la red social de los videos cortos el descubrimiento que hizo en un viaje a París: “Creo haber encontrado el mejor trabajo del mundo”.

Según relata, se trata de un hombre que “se pone en la puerta” de una cafetería “a comer”. Por lo que se puede apreciar, se trata de un local de cafés, postres y helados.

En la grabación de apenas 19 segundos, se puede ver que el trabajador prueba una nieve y, con cada bocado, hace un gesto de satisfacción y gusto con el que promete atraer a nuevos clientes.

“Buena publicidad para el local, ojo. [...] El trabajo de tus sueños, literal”, comenta el joven.



Al pie de la publicación expresó que a él le gustaría tener ese trabajo.

Internautas reaccionan al video viral del “mejor trabajo del mundo”

El clip de ‘Adri Molina’ se popularizó rápidamente en la plataforma digital, acumulando más de 200 mil reproducciones y siendo replicado por múltiples medios españoles.

En la sección de los comentarios, cientos de usuarios de la red social expresaron su asombro y emoción porque exista tal labor. De igual manera, coincidieron con que debería ser el “mejor trabajo del mundo”:

“Quiero trabajar ahí, ¿dónde presento mi currículum?”, “¿Dónde se presenta el currículum?”, “Mi esposo sería el mejor”, “Necesito trabajar de eso”, “¿Cómo envío mi currículum?”.

Algunos usuarios se valieron de su ingenio para preguntar qué se debería hacer para obtener tal trabajo:

“¿Qué carrera hay que estudiar para eso?”, “Él estudió degustación y ostentación de regocijo gastronómico”, “Tengo 20 años de experiencia, ¿sirve?”, “¿Se necesita experiencia?”.



Pero no todo fueron risas. Al menos una persona consideró que “después de 5 días comienza a ser el peor trabajo del mundo”, pues resulta hartante.