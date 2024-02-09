Historias virales

Hombre "trofeo"y sin trabajo presume a sus tres esposas en redes: ellas están felices de mantenerlo

Las familias típicas desaparecieron y en los últimos años han crecido aquellas parejas poliamorosas que forman familias, así como la siguiente.

Univision
Para millones de hombres el trabajo es uno de los aspectos más importantes de su vida, aunque para Nick Davis, es todo lo contrario. Él se hizo conocido en redes sociales al mostrar que lleva un estilo de vida amoroso muy peculiar, pues vive con sus tres esposas April, Danielle y Jennifer.

Nick Davis, el hombre "trofeo" sin empleo y con tres esposas: conoce su historia viral

Los cuatro decidieron iniciar una relación poliamorosa y dentro de su cuenta @the.davis.family_official.page, la cual tiene más de 28 mil seguidores, muestra los momentos que pasan juntos de manera armoniosa.

Algo impactante es que Nick se llama así mismo un "esposo trofeo" aún cuando no trabaja ni contribuye económicamente al hogar, pues prefiere quedarse a "estudiar, leer y aprender" todo el día. Si bien se creería que se dedicaría a las tareas del hogar o cuidar a los dos hijos de la familia, realmente sus esposas son quienes lo hacen, pues no desean que Nick lidie con el estrés.

"En nuestra casa, las mujeres son el sostén de la familia. Así es como manejamos las cosas aquí, a nuestra manera especial", es lo que expresó Nick en el programa de TLC Buscando Hermana Esposa.


Para sorpresa de todos, las esposas de Nick están felices con el estilo de vida que llevan y de hecho, no les molesta que su marido no tenga un trabajo, pues tienen el dinero suficiente para sostener los gastos de la familia.

Imagen @the.davis.family_official.page / Instagram
"Nosotros lo preferimos así. Yo me volvería loca si estuviera en casa todo el tiempo. Jen y yo ganamos dinero más que suficiente por nuestra cuenta. No necesitamos ni queremos eso. Estoy muy agradecida de tener un pensador en casa que puede simplemente leer, pensar y contarme todas las cosas que ha podido investigar y lo que eso significa.", es lo que comentó Abril en una entrevista para el portal 'The Mirror'.

¿Quién sugirió iniciar una relación poliamorosa?

Davis no fue quien sugirió aumentar a los integrantes de la familia, de hecho, April quién es su primera esposa, lo sugirió después de estar 9 años juntos, fue así que tiempo después se integró Jennifer y al final Danielle en 2022.

Las jóvenes esposas dejaron en claro que no salen entre sí y solo mantienen relaciones sexuales con Nick por separado, pero cuando se trata de dormir a él le gustar acurrucarse en medio de las chicas.

Al final Nick reveló que todo lo que está viviendo en su relación poliamorosa con tres esposas lo considera un sueño hecho realidad.

Tener tres esposas, saber que todos hemos solidificado nuestra unión y la hemos unido como lo hemos hecho, es simplemente increíble. Siento que estoy viviendo un sueño hecho realidad.
Imagen @the.davis.family_official.page / Instagram


La familia Davis tiene cientos de seguidores que apoyan de manera incondicional su amor; no obstante, también han recibido fuertes críticas, pero ellos no les toman mucha importancia.

¿Qué piensas acerca de esta historia? Dinos en los comentarios.

