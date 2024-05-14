Dos asteroides del tamaño de la pirámide de Giza se dirigen hacia la Tierra, ¿son peligrosos?

Video Si un asteroide se dirigiera a destruir la Tierra, ¿qué haría la NASA?

En los últimos días, la comunidad científica ha estado siguiendo de cerca la trayectoria de dos asteroides que comparten dimensiones similares con la icónica Pirámide de Giza. Estos objetos celestes, denominados 2024 JZ y 2024 KA, han generado interés y, en algunos casos, inquietud. Pero, ¿qué sabemos sobre su peligrosidad?

¿Cuáles son las características de estos asteroides y qué tanto se han acercado a la Tierra?

Comencemos con el asteroide 2024 JZ. Con una longitud de 120 metros, este cuerpo espacial viaja a una velocidad vertiginosa de 60 mil kilómetros por hora, superando en 64 veces la velocidad promedio de un avión comercial. Sin embargo, la buena noticia es que su paso no representa una amenaza para la Tierra. El 9 de mayo, alcanzó su mayor acercamiento, situándose a una distancia de 4.2 millones de kilómetros de nuestro planeta.

El segundo asteroide, 2024 KA, también tiene dimensiones similares a la Pirámide de Giza. Aunque su tamaño es ligeramente mayor, con 140 metros de diámetro, su trayectoria es igualmente segura.

Según la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), este cuerpo espacial pasará a una distancia de 7.5 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Simulación de un meteorito entrando a la tierra Imagen Shutterstock

¿Alguno de estos asteroides podrían golpear y destruir la Tierra? ¿Qué tan peligrosos son, según la NASA?

Debido a la distancia de estos asteroides con respecto a la Tierra, que es más de diez veces mayor a la que se encuentra la Luna de ella, no hay riesgo de colisión inmediata.

Tanto 2024JZ como 2024KA están lejos de cruzar la línea de peligrosidad, a menos que midieran 150 metros de diámetro y se acercaran a 333 mil kilómetros de nuestro planeta.

asteroide impacta a la Tierra Imagen Imagen creada con IA