Restos de un cohete podrían reingresar pronto a la Tierra: cuándo y dónde ocurrirá (y si son peligrosos)

Video Marte podría chocar con la Tierra y causar el fin de la humanidad: científicos revelan posible fecha

Los lanzamientos de cohetes se llevan a cabo en diversas partes del mundo a lo largo de todo el año, y es posible que, después de pasar varios meses en el espacio, sus restos regresen a la órbita terrestre, como sucedió recientemente.

Posible reentrada de restos de cohete: ¿Qué sabemos hasta ahora?

PUBLICIDAD

El 26 de julio de 2023, un grupo de tres satélites fue lanzado al espacio desde Xichang, China, con la ayuda de un cohete, misión que que fue llamada Yaogan-36 05. Según el portal 'Nasa Space Flight', estos satélites de reconocimiento militar están diseñados para cumplir diversas funciones mientras están en órbita, principalmente para estudiar áreas terrestres o probar nuevos desarrollos tecnológicos.

El vehículo de lanzamiento utilizado para esta misión fue un Chang Zheng 2D, que ya había sido empleado en misiones anteriores de Yaogan. Tras alcanzar la órbita, el cohete inició una serie de maniobras para ajustar su trayectoria y prepararse para su reentrada en la atmósfera. Este proceso es complejo y requiere una gran precisión y control.

La nave debe resistir las fuerzas de fricción y calor generadas durante su reentrada en la atmósfera, y finalmente aterrizar de manera segura en una zona predeterminada.

Según informaciones del portal @FronteraEspacial en Twitter, los restos del cohete podrían regresar a la Tierra y ser visibles, específicamente en el continente americano. Se menciona que la fecha tentativa para esta caída es el 28 de abril.

Imagen The Grosby Group y @FronteraSpacial / Twitter

La nueva ventana de reentrada POSIBLE. Sobre el centro de México y Florida: México 03:25-03:32 local y US ET 05:27-05:34 local. Sobre el oeste y noroeste mexicano, además de Estados Unidos: MX US MT 04:57-05:05 centro, US CT 04:59-05:07 local Y US ET 06:00-06:08 local HORARIOS PARA EL 28 DE ABRIL, EN FORMATO 24 HRS.



La misma fuente compartió algunos mapas sobre la trayectoria de los restos del cohete, haciendo hincapié en que no caerán en ninguna ciudad o isla, sino más bien en el Océano Pacífico cerca de México, por lo que no representan un peligro.

A pesar de que las personas estuvieron atentas, no se registraron avistamientos formales, pero se agregó que la atmósfera terrestre seguirá siendo monitoreada ante futuras reentradas.