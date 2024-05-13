¿Habrá otra tormenta solar como la que causó auroras boreales? Esto dice la ciencia

Video ¿Qué es la tormenta geomagnética que provocó auroras en México y cuándo será la siguiente?

Las tormentas geomagnéticas o solares son el tema que ocupa al mundo entero en fechas recientes. Todo, porque desde el 10 de mayo se registró una tan intensa que causó auroras boreales en diversas partes del mundo donde no es común ver dichas luces. ¿Habrá una nueva en los siguientes días?

¿Qué es una tormenta geomagnética?

Aunque no se puede ver, la Tierra está rodeada de un campo magnético.

Por su parte, el Sol no es simplemente una esfera de luz y calor en nuestro sistema planetario. La NASA explica que se trata, más bien, de una una bola de gas caliente cargada con electricidad, consecuencia de la actividad en su núcleo. De vez en cuando, la actividad en el Sol es tal que crea ‘explosiones’ en su superficie. Dependiendo del tipo, se les conoce como eyecciones de masa coronal (CME), erupciones solares o corrientes de viento solar de alta velocidad. Dichos eventos provienen de unas regiones inestables del Sol, conocidas como 'manchas solares’, que son mucho más frías que otras partes de la superficie del astro.

Erupción solar Imagen Getty Images



El Instituto Geográfico Nacional de España explica que tormentas geomagnéticas, también llamadas solares, son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, originadas por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares.

Hay que recordar que estos eventos son, hasta cierto punto, frecuentes. Lo que cambia es la intensidad de las mismas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) tiene una escala para medir su intensidad, que va del G1 al G5, siendo la primera la de menor intensidad y la última, la de mayor.

Erupción solar Imagen Getty Images

¿Habrá una nueva tormenta solar como la que provocó auroras boreales en días recientes?

La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, explica que las tormentas solares son fenómenos naturales que ocurren regularmente y que no es posible predecir cuándo sucederán. Sin embargo, distintas agencias en todo el mundo monitorean frecuentemente a nuestro astro para prevenir sus efectos.

Así es como se emitieron alertas a nivel mundial para la tormenta geomagnética del pasado 10 de mayo.

También así es como sabemos que en estos momentos, el ciclo solar está en su punto máximo, con mayor actividad de la usual.

Erupción solar Imagen Getty Images



En ese sentido, el Instituto de Geofísica de la UNAM informa que “existe la posibilidad de que llegue otra tormenta solar al entorno terrestre en las próximas horas”.

Sin embargo, se espera que las siguientes tormentas solares que pueda producir tengan menores efectos en la Tierra, ya que la región activa AR3664, responsable de las tormentas del 10 de mayo, se está aproximando al “limbo solar”.

La misma institución informó el pasado 12 de mayo que la tormenta geomagnética que provocó auroras boreales ya había concluido, tras una duración de más de 39 horas.

The Sun emitted a strong solar flare on May 12, peaking at 12:26 p.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.0. https://t.co/b88E2i8xoi pic.twitter.com/90jMPovE1m — NASA Sun & Space (@NASASun) May 12, 2024

¿Por qué la tormenta solar provocó auroras boreales?

Las auroras boreales son un fenómeno visual que ocurre cuando las partículas cargadas del Sol entran en la atmósfera de la Tierra y colisionan con los gases presentes. Este proceso libera energía en forma de luz, creando los impresionantes colores de las auroras boreales.

Las tormentas solares, con su liberación masiva de partículas cargadas, pueden intensificar este fenómeno, lo que resulta en auroras más brillantes y visibles en latitudes más bajas de lo habitual, tal como sucedió en fechas recientes.