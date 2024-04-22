La belleza del Cometa Diablo: Las fotos y videos más sorprendentes de su paso ‘cerca’ de la Tierra

Video Si un asteroide impactara con nuestro planeta, ¿hay posibilidad de sobrevivir? Estas películas responden

El cometa Diablo ha sido uno de los fenómenos celestes más esperados en los últimos años y ha capturado la atención de astrónomos y aficionados por igual, gracias a su belleza.

El cuerpo espacial que es tres veces más grande que el Everest ha sido visible desde hace unas semanas; no obstante, su punto de brillo máximo se dio el pasado 21 de abril, lo que permitió obtener imágenes impresionantes. Conoce cuáles son las más virales.

Fotografías y videos más sorprendentes del Cometa Diablo

Las palabras "Cometa Diablo" se hicieron virales en redes sociales y pronto los internautas comenzaron a compartir las fotos que capturaron del astro en su mejor punto.

Imagen @pyth2727 / TikTok

El cometa, también llamado 12P/Pons-Brooks, pasa cerca de la Tierra cada 71 años, lo cual significa que hasta 2095 será nuevamente visible. Con esto en mente, tanto fotógrafos expertos, científicos y hasta personas comunes no perdieron la oportunidad de buscarlo en el cielo desde el atardecer.

Una de las características más impresionantes del Cometa Diablo es que, de acuerdo a la NASA, sería visible a simple vista el 21 de abril y, si bien muchos pensaron que esto no sería cierto, existieron videos que lo probaron. Por ejemplo, la usuaria de TikTok @doomcutie publicó un impresionante video del astro cuando pasó por Australia, el cual puedes ver a continuación.



Algo curioso es que al atardecer el cometa se vislumbró con un color naranja y no con los característicos tonos azules y verdes, pero al caer la noche pudieron apreciarse en detalle, al igual que su majestuosa cola que se extendió por varios kilómetros.

Imagen Chris Schur, Space.com



México fue uno de los países donde el Cometa Diablo sería visible y una joven reveló que en la ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato, fue todo un espectáculo. Tanto es así que incluso diversos niños que la acompañaban se escucharon emocionados por verlo, sin la necesidad de un telescopio o algún tipo de protección especial, como la que se necesito en el eclipse del pasado 8 de abril.

"Wow luce hermoso", "Es enorme", Primero el eclipse y ahora el Cometa Diablo, wow estuvo increíble", "Amo lo bonito que se ve", "Rebasó mis expectativas", "Pude verlo al sur de Brasil, me encantó", "Es bellísimo", "No pensé que pudiera verlo a simple vista" o "Todo un espectáculo", fueron algunos de ellos.

Imagen @BaronZaraguin / Twitter



Algo que hizo posible apreciar el cometa sin contratiempos fue el clima, ya que el cielo se mantuvo despejado en muchos países por donde pasó.

El usuario @astronophilos, publicó en TikTok sobre cómo se preparó para capturar impresionantes fotos del cometa y por supuesto los resultados, que le valieron cientos de halagos.

@astronophilos La comète du Diable ☄️ Ça y est ! Vous me la demandiez depuis un moment. Un mois que j’essayais de la photographier … mais la météo, le temps, et les conditions d’observations m’en avaient empêché jusque là. Finalement, j’ai réussi à trouver un petit créneau pour la photographier 😊 Et c’était pas simple … Basse sur l’horizon, au coucher du Soleil, très peu de temps … Bref, y’a mieux à faire, mais quel plaisir déjà d’avoir pu faire un premier portrait de cette comète qui ne reviendra que dans 70 ans ! #astro #astronomie #comet #pourtoi #fyp #foryou ♬ Memory Reboot - Narvent & VØJ



El cometa Diablo seguirá siendo visible en el cielo nocturno durante las próximas semanas, antes de alejarse del sol y regresar a las profundidades del sistema solar. A medida que se aleja, su brillo disminuirá gradualmente, pero las imágenes capturadas durante su paso seguirán siendo un recordatorio de la belleza y la majestuosidad de los cometas.

Imagen The Grosby Group



¿Cuál fue tu foto o video favorito del temido Cometa Diablo? Dinos en los comentarios tu opinión.

