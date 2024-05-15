El Sol lanzó la mayor llamarada solar en años, ¿es peligrosa para la Tierra?

Video Científicos revelan que el Sol va a extinguirse y será el fin de nuestro planeta: esta es la fecha

El Sol desató su mayor llamarada solar en casi una década, dejando perplejos a los científicos de la NASA, quienes exploran los detalles de este fenómeno y su impacto en nuestro planeta.

¿Cómo fue captada la mayor llamarada solar en años?

La llamarada solar, clasificada como X8.7, es la más intensa registrada en el actual ciclo solar de 11 años. Fue captada por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, que informó de la emisión de estas poderosas ráfagas de energía el pasado martes 14 de mayo.

Esta llamarada histórica llega después de severas tormentas solares que recientemente azotaron la Tierra, creando deslumbrantes auroras boreales en lugares poco habituales.

llamaradas solares Imagen NASA

¿Cómo se produjo esta enorme llamarada solar?

Las llamaradas solares son eventos de gran magnitud en la superficie del Sol que emiten energía, luz y partículas de alta velocidad hacia el espacio, pudiendo alcanzar la Tierra en ocasiones. Estas erupciones se desencadenan cuando los intrincados campos magnéticos del Sol experimentan una reorganización súbita, según información proporcionada por la NASA.

La reciente erupción solar se originó en un extenso y complejo grupo de manchas oscuras en el sol conocidas como manchas solares, donde el campo magnético solar es excepcionalmente intenso. Este conjunto de manchas solares abarca aproximadamente 17 veces el diámetro de la Tierra.

Actividad solar creciente Imagen NASA

¿Esta llamarada solar es peligrosa para la Tierra?

Aunque la potencia de estas llamaradas solares es impresionante, la Tierra debería estar a salvo en esta ocasión, según la NASA, ya que la llamarada estalló en una parte del Sol que se aleja de nuestro planeta.

El impactante destello de la llamarada solar fue captado por científicos a través de rayos X, por lo que pudieron ubicarlo en el Sol y descartar que represente un riesgo directo para la humanidad.

Por otro lado, este tipo de actividad solar, si bien no representa un peligro inminente, sí puede provocarnos otro tipo de afectaciones, pues la NASA informó que la tormenta geomagnética que se sucitó el pasado viernes 10 de mayo afectó algunos satélites y a la Estación Espacial Internacional, aunque la tripulación no estuvo en riesgo en ningún momento.

llamarada solar Imagen NASA



Este tipo de fenómenos implican enormes liberaciones de energía y partículas al espacio, por lo que algunos científicos les atribuyen las altas temperaturas que estamos padeciendo desde hace algunos días.

Otros expertos de la NASA consideran que no se espera que ninguna actividad que pueda formarse en la región activa del Sol golpee la Tierra.

A pesar de todo esto, es importante seguir monitoreando estos eventos solares, ya que pueden afectar las comunicaciones y la infraestructura eléctrica.

En resumen, aunque la llamarada solar es impresionante desde el punto de vista científico, no debemos preocuparnos por su impacto directo en la Tierra en esta ocasión. La NASA continuará vigilando el Sol y proporcionando información crucial para nuestra seguridad espacial.