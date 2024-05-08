Eclipse Solar

Eclipse anular de Sol 2024: ¿Cuándo ocurrirá y en qué lugares será visible?

Los científicos prevén que durante este eclipse anular el 93% del Sol quedará bloqueado por la Luna, formando una especie de ‘anillo de fuego’ que podrá apreciarse en varios países de América.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Ovnis son captados en México durante el eclipse solar y los videos conmocionan a Internautas

El pasado 8 de abril ocurrió un eclipse total de Sol que pudo apreciarse en varias ciudades de Estados Unidos y México. El fenómeno astronómico atrajo a turistas e investigadores a las playas de Mazatlán, sitio donde se pudo apreciar por completo.

A finales de este 2024 tendrá lugar otro increíble evento natural: un eclipse anular de Sol, el cual podrá verse en algunos países de América del sur.

PUBLICIDAD

¿Qué es un eclipse anular de Sol?

Este fenómeno ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero en el momento en que está en su punto más alejado de nuestro planeta.

Así se ve un Eclipse Anular de Sol
Así se ve un Eclipse Anular de Sol
Imagen Getty Images

Más sobre Eclipse Solar

Habrá un eclipse anular de Sol el 2 de octubre, ¿en qué países se verá este 'anillo de fuego'
2 mins

Habrá un eclipse anular de Sol el 2 de octubre, ¿en qué países se verá este 'anillo de fuego'

Cultura Pop
Extranjera corre a mexicanos de mirador público en eclipse solar: "Vete de nuestro evento privado"
3 mins

Extranjera corre a mexicanos de mirador público en eclipse solar: "Vete de nuestro evento privado"

Cultura Pop
¿Por qué encendieron la 'Máquina de Dios' el mismo día del eclipse? Preocupa a conspiracionistas
3 mins

¿Por qué encendieron la 'Máquina de Dios' el mismo día del eclipse? Preocupa a conspiracionistas

Cultura Pop
Vieron el eclipse sin protección y ahora tienen las pupilas 'deformes': ¿qué les pasó en los ojos?
2 mins

Vieron el eclipse sin protección y ahora tienen las pupilas 'deformes': ¿qué les pasó en los ojos?

Cultura Pop
Eclipse solar: ¿Te dolió la cabeza o sentiste cansancio luego de verlo? Especialistas explican la razón
3 mins

Eclipse solar: ¿Te dolió la cabeza o sentiste cansancio luego de verlo? Especialistas explican la razón

Cultura Pop
Eclipse solar: ¿Por qué a algunas personas les duelen los ojos luego de verlo? Señales de alarma
2 mins

Eclipse solar: ¿Por qué a algunas personas les duelen los ojos luego de verlo? Señales de alarma

Cultura Pop
El próximo eclipse total de Sol que oscurecerá México ya está en camino: este día lo podrás ver 
0:55

El próximo eclipse total de Sol que oscurecerá México ya está en camino: este día lo podrás ver 

Cultura Pop
El eclipse solar total también se pudo escuchar gracias a este aparato mexicano: ¿Cómo funciona?
2 mins

El eclipse solar total también se pudo escuchar gracias a este aparato mexicano: ¿Cómo funciona?

Cultura Pop
Eclipses que coincidieron con tragedias y otros fenómenos naturales: causaron pánico
4 mins

Eclipses que coincidieron con tragedias y otros fenómenos naturales: causaron pánico

Cultura Pop
Así vivían los mayas los eclipses: rituales, creencias y más
2 mins

Así vivían los mayas los eclipses: rituales, creencias y más

Cultura Pop


Debido a que la Luna está más lejos de la Tierra, se ve más pequeña que el Sol y no lo cubre por completo, como ocurre con un Eclipse Total de Sol. Por ello, la Luna se ve como un disco oscuro encima de un disco más grande y brillante, creando la ilusión óptica de un anillo alrededor de la Luna como si fuera de fuego debido a la intensidad de la luz.

Eclipse anular de Sol en octubre de 2024: ¿En qué lugares de América se podrá ver?

Será el próximo 2 de octubre que se podrá apreciar el Eclipse Anular de Sol, aunque no será visible en la parte norte de América.

En esta ocasión, el fenómeno astronómico se podrá ver en el océano Pacífico y en el sur del continente americano, específicamente al sur de los países de Chile y Argentina. De acuerdo con la información del Servicio de Hidrografía Naval, el eclipse comenzará a las 4:50 PM UT y finalizará a las 8:39 UT.

Para ver los eclipses, es necesario contar con unas gafas especial para no dañar los ojos
Para ver los eclipses, es necesario contar con unas gafas especial para no dañar los ojos
Imagen Getty Images


Los científicos preven que si hay un buen clima ese día, se podrá ver más del 93% de la cobertura de la Luna hacia el Sol.

El eclipse también podrá ser visto en otros países, solo que de manera parcial. Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil también serán testigos de este fenómeno astronómico.

Pareja se prepara para presenciar un eclipse solar
Pareja se prepara para presenciar un eclipse solar
Imagen Imagen hecha con Inteligencia Artificial

¿Por qué es importante estudiar los eclipses?

Los eclipses, además de ser un fenómeno visual impresionante, también sirven para conocer más sobre el Sol y cómo reacciona la Tierra en condiciones poco usuales.

PUBLICIDAD

El bloqueo de energía solar que forman los eclipses de este tipo es útil para estudiar sus efectos en la atmósfera superior, donde la energía del Sol crea una capa de partículas cargadas llamada ionosfera, por ello es que la NASA se prepara para documentar todo el proceso.


Relacionados:
Eclipse SolarNASACienciaAstronomía

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD