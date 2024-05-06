‘El caso Asunta’: ¿Por qué Alfonso y Rosario adoptaron a la niña? Una enfermedad fue clave

Video ¿Qué pasó realmente en 'El caso Asunta'? Las teorías más aceptadas sobre los trágicos hechos

A finales de abril de 2024, llegó a Netflix una bomba llamada ‘El caso Asunta’, una miniserie que recuenta los sucesos que rodearon el asesinato de Asunta Basterra en 2013 en España. El éxito de la producción reavivó el interés por la historia real, llevando a muchos a hacerse más preguntas sobre las circunstancias de la familia que adoptó a Asunta Basterra.

‘El caso Asunta’: ¿por qué Rosario Porto y Alfonso Basterra adoptaron a Asunta en la vida real?

Una de las primeras dudas que surgen al adentrarse en la historia es por qué los padres de Asunta Basterra decidieron adoptarla.

Hay que recordar que la niña fue la primera de origen chino en ser adoptada en Santiago de Compostela, España, donde vivía la pareja.

También vale la pena señalar que Rosario Porto pertenecía a la clase alta de la ciudad española y era hija única de un abogado muy conocido y una profesora de historia de arte de la universidad.

Por su parte, Alfonso Basterra era un periodista especializado en temas económicos.

"El Caso Asunta" (2024)



Lo cierto es que su estatus no los exentó de tener problemas de salud que les dificultaría concebir hijos.

Rosario padecía lupus eritematoso sistémico, enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada a los 21 años. Si bien esta no afecta por sí misma la fertilidad, su tratamiento sí. Además, los médicos de Porto le advirtieron que, en caso de quedar embarazada, sería riesgoso para su salud.

El diario ‘La voz de Galicia’ reportó en 2017 que los padres de Rosario deseaban ser abuelos, así que los animaron a buscar vías para agrandar la familia.

Rosario Porto, madre de Asunta Basterra, en la vida real.



Así fue como los padres de Asunta decidieron adoptarla.

Según la citada fuente, en junio de 2001 se embarcaron a China para dar con la bebé de entonces 9 meses y llevarla a su casa.

El no compartir sangre no limitó el cariño hacia la menor. A lo largo del juicio en su contra, los padres dejaron ver lo enfocados que estaban en su cuidado y cariño.

'El caso Asunta', serie de Netflix.

¿Qué es el lupus eritematoso que padecía Rosario Porto?

Como ya se mencionó, se trata de una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que, el sistema inmunitario, que debería ayudar a combatir infecciones u otras enfermedades, ataca al cuerpo de quien la padece. En el caso del lupus eritematoso, a los tejidos.

En ese sentido, dicha afección causa inflamación y, en algunos casos, daño permanente a los tejidos de quienes la padecen.

Los síntomas, así como la intensidad de los mismos así como la duración o intensidad de los brotes pueden variar de persona a persona.

Hasta ahora, no se sabe qué provoca el lupus.

Candela Peña como Rosario Porto en la serie de Netflix 'El caso Asunta'.

¿Qué pasó con los papás de Asunta Basterra en la vida real?

Como saben quienes vieron la serie de Netflix ‘El caso Asunta’, fueron declarados culpables por el asesinato de su hija en 2015. Se les dio una condena de 18 años.

En 2020, Rosario Porto acabó con su vida mientras cumplía su sentencia. Previamente había tenido algunos intentos de suicidio

Por su parte, Alfonso Basterra sigue cumpliendo su sentencia.

"El Caso Asunta" (2024)



