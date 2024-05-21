'El caso Asunta': El escalofriante blog que la niña escribió antes de su trágico final

Video ¿Qué pasó realmente en 'El caso Asunta'? Las teorías más aceptadas sobre los trágicos hechos

El caso de Asunta Basterra, la niña cuyo trágico asesinato conmocionó a España, sigue siendo un enigma. A pesar de la condena de 18 años de cárcel para sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, el móvil del crimen aún no se ha esclarecido por completo.

Entre las incógnitas que rodean este caso, destaca la figura de Sophie Elizabeth Patton, la profesora de inglés de Asunta y un escalofriante blog que crearon en conjunto.

¿Qué decía el blog que Asunta escribió antes de morir?

Durante el verano de 2012, Asunta y la profesora Patton crearon un blog llamado 'Asunca'. En este espacio digital, la niña exploraba los misterios de los parques de Santiago de Compostela: La Alameda, Belvís y Bonaval, sobre todo estaba interesada en lo sobrenatural.

El blog incluía relatos sobre presencias extrañas y leyendas urbanas. Asunta, con su alta capacidad intelectual, se autodenominaba "jefa de los cazadores de fantasmas".

"Un día la mujer fue asesinada. El hombre tuvo que tomar represalias contra la persona que mató a su esposa, pero él también murió, porque intentó tomar represalias, pero el hombre malo mató a John, el marido", escribió.

Sus últimas palabras en el blog hablaban del próximo parque que iría a explorar y que ya no pudo.

Aunque el blog no ha desaparecido de Internet, su contenido adquiere una segunda lectura a la luz del trágico desenlace. ¿Fue un grito de auxilio de Asunta? ¿Qué secretos ocultaba en sus relatos? ¿Cómo se relaciona con su posterior asesinato? Estas preguntas siguen sin respuesta definitiva.

Aunque estos escritos podrían ser una pista sobre lo que vivía con su familia antes de su tragedia, también podría tratarse simplemente de una prueba de su gran imaginación.

Lo que sí es que incluso la serie de Netflix de 'El caso Asunta' omitió mencionar si quiera este detalle entre sus capítulos.

¿La profesora Sophie Elizabeth Patton ayudó a Asunta a escribir el blog?

La profesora de Asunta, Sophie Elizabeth Patton colaboraba con ella en la escritura y la investigación, dado la corta edad de la niña.

En su momento, Sophie fue interrogada como muchas otras personas relacionadas con el caso, sin embargo su testimonio no aportó información relevate, según los investigadores.

Se sabe que Patton "desapareció" tras la tragedia de Asunta, aunque en 2013 investigaron su paradero y descubrieron que desde entonces la profesora se había mudado a Inglaterra junto a su familia, sin haber vuelto nunca a España ni tener planes de hacerlo.

Si bien, para algunos esta repentina mudanza podría ser muy sospechosa, otros defienden la privacidad de la profesora, quien tuvo que defenderse de los medios de comunicación tras la tragedia de Asunta y se negó a dar declaraciones al respecto.

