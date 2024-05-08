El caso Asunta

'El caso Asunta': la prueba que incriminó a Rosario y la policía usó para demostrar que mentía

En ‘El caso Asunta’, Rosario Porto fue declarada culpable de la muerte de la niña. En la vida real, ¿cuál fue la prueba que incriminó a la madre de Asunta Basterra? Te contamos.

Video ¿Qué pasó realmente en 'El caso Asunta'? Las teorías más aceptadas sobre los trágicos hechos

El éxito de la serie de Netflix ‘El caso Asunta’ ha reavivado el interés de la audiencia por el asesinato de Asunta Basterra, perpetrado por sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto, en 2013. Así, han surgido un sinfín de dudas de parte de los espectadores sobre los hechos reales, como cuál fue la prueba que incriminó a Porto.

Hay que recordar que, desde el inicio, las autoridades encontraron pistas que ponían en duda el rol de los padres en el caso, así como incongruencias entre las declaraciones de los sospechosos y testigos. Si bien, tan solo un video fue clave para que la presunta inocencia de Rosario Porto se viniera abajo.

La prueba definitiva que incriminó a Rosario Porto en ‘El caso Asunta’

Tras la desaparición de su hija, Rosario Porto y Alfonso Basterra acudieron a la comisaría para denunciar el hecho. En ese primer encuentro con las autoridades, la madre de Asunta afirmó que había pasado la tarde sola en la casa de sus padres de Teo (municipio español cercano a Santiago de Compostela), mientras Asunta estudiaba en su departamento de Santiago.

No obstante, esta declaración, que probaría que no tenía nada que ver con la desaparición de su hija, se vino abajo con un simple video.

Rosario Porto, madre de Asunta Basterra, en la vida real.
Imagen Getty Images

Las cámaras de seguridad de la estación de servicio de Galuresa captaron en video a Rosario Porto en su camino a la casa de su familia esa misma tarde, pero con una silueta pequeña en el asiento del copiloto, lo que demostraría que en realidad iba acompañada de su hija. Y, en consecuencia, que Asunta había estado con ella en la propiedad familiar cercana al lugar donde fue encontrado su cuerpo.

Este vídeo fue la prueba definitiva que llevó a la policía a detener a Rosario Porto, minutos después de la incineración del cadáver de Asunta. Al día siguiente, también detuvieron al padre de la niña, Alfonso Basterra.

El juez del caso, durante uno de los interrogatorios a Rosario Porto, afirmó: “Lo tenemos hasta cronometrado”, refiriéndose a que tenían controlados y probados todos sus movimientos antes de la desaparición de Asunta.

Candela Peña como Rosario Porto en la serie de Netflix 'El caso Asunta'.
Imagen Netflix

¿Qué pasó con Rosario Porto en la vida real?

En 2015, la madre de Asunta fue sentencia a cumplir 18 años de prisión por haber sido encontrada culpable por el asesinato de la menor.

Sin embargo, Porto no logró sobrevivir a su condena: en 2020, se quitó la vida en prisión, luego de otros intentos de suicidio en la cárcel.

Imagen Getty Images y Netflix


¿Quién crees tú que tuvo la responsabilidad de la muerte de Asunta Basterra? Escribe tus teorías en los comentarios.

