'El caso Asunta': Así lucen los protagonistas de la serie vs la vida real, ¡son idénticos!

La serie 'El caso Asunta', que narra el trágico asesinato de la niña Asunta Basterra a manos de sus padres adoptivos, aterrizó en Netflix como un éxito inmediato. Este drama, basado en hechos reales, conmocionó a España hace más de una década y ahora está conmoviendo al mundo entero.

El caso Asunta: Actores vs. realidad, ¿puedes distinguirlos?

A continuación te mostramos un comparativo de los actores que dan vida a los personajes principales y las personas que vivieron los hechos reales.

Tristán Ulloa - Alfonso Basterra

Tristán se sumergió en el papel de Alfonso Basterra, quien fue hallado culpable del asesinato de la menor después de un juicio polémico. Como responsable de adquirir el lorazepam que Asunta ingirió y poseer fotos "provocativas" de ella, las autoridades lo condenaron a 18 años de cárcel.

El actor español, a la izquierda, y Basterra, a la derecha, son difíciles de distinguir, ya que Netflix se esforzó por recrear fielmente los eventos de este horrendo crimen.

Candela Peña - Rosario Porto

En el caso real, la madre de Asunta fue la principal sospechosa, al mentirle a la policía y cambiar repetidamente su versión de los hechos, lo que resultó en una sentencia similar a la de su esposo. Trágicamente, en 2020, ella se quitó la vida en prisión después de varios intentos previos de suicidio.

La actriz Candela experimentó una transformación física notable para este papel y logró transmitir la angustia y la complejidad emocional de una madre acusada de quitarle la vida a su propia hija.

Iris Wu - Asunta Basterra

A pesar de tener pocas apariciones en la serie de Netflix, Asunta resultó ser el personaje más relevante, ya que en ella se basa toda la trama, y fue interpretada en pantalla por la actriz Iris Wu, quien debutó en este drama.

Lo impactante es el asombroso parecido entre la actriz y la fallecida Asunta, tanto que muchos podrían confundirlas como gemelas perdidas. ¡Míralo por ti mismo!

Javier Gutiérrez - Juez Malvar

El juez Malvar, interpretado por Javier Gutiérrez, representa al magistrado en la vida real, José Antonio Vázquez Taín, quien se encargó de investigar el caso de Asunta con gran detalle y de impartir justicia en este caso que se volvió famoso a nivel mundial. Aunque en la ficción su nombre cambia, su papel es crucial para la resolución del crimen.

Aunque la complexión entre el personaje ficticio y el real es visiblemente diferente, sus facciones son más que parecidas.

María León - Agente Cruces

En un caso similar al anterior, María interpretó a Begoña Rodríguez, a quien en la serie le cambiaron el nombre por Agente Cruces. Ella fue una de las agentes policiales que se encargó de recolectar la evidencia y analizar a los padres de Asunta.

El parecido entre ambas es poco, a diferencia de los otros personajes que parecen una copia exacta, pero aún así su actuación fue notable.

Carlos Blanco - Agente Ríos

Carlos Blanco interpreta al Agente Ríos (llamado en la vida real Marcos Martínez), un guardia civil que forma parte del equipo de investigación del asesinato de Asunta Basterra.

Su trabajo en el cuerpo de policía resulta de suma importancia y de hecho, participó en la miniserie 'El caso Asunta (Operación Nenúfar)' donde dio declaraciones no antes publicadas del caso.

