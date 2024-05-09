¿Cómo pasó Rosario Porto sus días en la cárcel? Dos presas que estuvieron con ella lo revelan

Video El caso Asunta': ¿Los padres de la niña sí tomaron fotos del ataúd como en la serie?

Tras el éxito de ‘El caso Asunta’ en Netflix, todo el mundo está hablando sobre los hechos reales que inspiraron la serie. Incluso, quienes se vieron envueltos en ella en la vida real.

Hace unos días, el juez que llevó el caso en la vida real dio su opinión sobre la dramatización y, más recientemente, un par de presas que compartieron tiempo con Rosario Porto en prisión (previo a que acabara con su vida en 2020) hablaron sobre cómo era la madre de Asunta en el tiempo que estuvo presa.

Dos presas compañeras de Rosario Porto en la cárcel hablan sobre ella

Nuria, una de las presas que convivió con Porto durante ocho meses, compartió sus percepciones sobre la madre de Asunta en el programa español ‘Y ahora Sonsoles’.

Según Nuria, Porto parecía “mortificada” por la situación y su mente estaba completamente ocupada en su hija: “No hacía más que hablar de ella” y mencionaba cosas positivas sobre la menor.

Candela Peña como Rosario Porto en la serie de Netflix 'El caso Asunta'.



De acuerdo con la reclusa, Porto pasó momentos muy duros en prisión, ya que cada vez que salía al patio se encontraba con otras internas que la insultaban y la vejaban, además de que “las Navidades y los días señalados (feriados) eran muy complicados para ella, se metía en la cama y solo lloraba”.

Porto defendió su inocencia hasta en la cárcel, según dijo Nuria: “Yo solo puedo hablar maravillas, teníamos una relación muy buena, hablábamos de muchos temas como viajes, pintura… Mi apreciación personal es otra, no puedo decir que ella fuera culpable porque no se ponía así”.

Rosario Porto, madre de Asunta Basterra, en la vida real.



María, otra presa que estuvo con Porto antes de que la trasladaran a la prisión en la que se quitó la vida, también dio su testimonio sobre cómo fue la convivencia con la madre de Asunta Basterra.

Ella coincidió en que Rosario siempre mantuvo su inocencia y repetía constantemente que no había matado a su hija: “Ella siempre me decía que su meta en la vida era encontrar a los asesinos o asesino de su hija. Esa era su meta”.

Adicionalmente, María aseguró que no la cree capaz de haber cometido el crimen: “Ella siempre me preguntaba '¿tú crees que yo la maté? Por su forma de actuar… es que no mataría ni a una mosca (…) Yo creo que no lo hizo y lo mantengo y siempre lo voy a mantener”.

En la entrevista, la reclusa añadió que la madre “lloraba a todas horas” y se consideraba una víctima de su propia familia, de la prensa, de su exmarido y de los comentarios de la sociedad.

Rosario (Candela Peña) e Alfonso Basterra (Tristán Ulloa) em "O Caso Asunta" (2024)

Las presas compañeras de Rosario Porto dieron versiones diferentes sobre Alfonso Basterra

Si hubo algo en lo que los testimonios de las presas no coincidieron fue en el retrato que Rosario Porto hacía de su exmarido al estar en la cárcel.

Nuria afirmó que Porto ni siquiera lo mencionaba: ''No quería saber nada de él, no quería hablar nada. Charo consideraba a Alfonso Basterra el error de su vida''.

"El Caso Asunta" (2024)



En contraste, María aseguró a 'Mañaneros' que su compañera “hablaba mucho de Alfonso Basterra porque se querían mucho, que era un hombre muy bueno, que tuvieron unos años muy buenos y que él la quería muchísimo. Me llegó a decir que Alfonso hacía cualquier cosa por ella, cualquier cosa... Como hasta matar”.

Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas de las declaraciones de las compañeras de prisión de Rosario Porto?